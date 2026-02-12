Pontul zilei de vineri, 13 februarie. Bet Builder de cotă 3,20 la Superbet pentru Petrolul Ploiești – FC Argeș

Weekendul începe cu un meci extrem de interesant. Petrolul Ploiești primește vizita celor de la FC Argeș. Partida este extrem de importantă în lupta pentru play-off, piteștenii având nevoie de un rezultat pozitiv pe „Ilie Oană”. Noi am construit, cu ajutorul Superbet, un bet builder cu care puteți da lovitura.
Meciul dintre cele două echipe are o importanță aparte în lupta pentru play-off. Petrolul speră să continue seria rezultatelor pozitive, pe când FC Argeș trebuie să obțină un rezultat pozitiv pentru a rămâne în fruntea ierarhiei.
Petrolul are moralul ridicat după ultimele rezultate, elevii lui Eugen Neagoe având o serie de invincibilitate de patru partide. În schimb, FC Argeș tremură pentru locul de play-off și speră la un meci mare pe „Ilie Oană”.
Ne așteptăm totuși ca, datorită jucătorilor și a situației în care se află formațiile, să vedem „peste 1,5 goluri” și ca „ambele formații să marcheze”, pronosticuri la care SuperBet ofertă cote de 1.75, respectiv 2.57.
Petrolul Ploiești – FC Argeș este meciul care dă startul etapei cu numărul 27 din SuperLiga. Ne așteptăm ca meciul să fie unul deschis, de totul sau nimic.
Cum am ales mai sus varianta golurilor, ne așteptăm ca ocaziile să curgă la ambele porți. De aceea vom miza și pe varianta „peste 7.5 cornere”, a cărei cotă la SuperBet este de 1.40.
În concluzie, pontul zilei de vineri de la Superbet ne propune o cotă totală de aproximativ 3,20 pentru un Bet Builder la meciul Petrolul Ploiești – FC Argeș, construit pe următoarele selecții: