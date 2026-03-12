Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 13 martie, din SuperLiga. Bet builder de cotă 4,25 la Universitatea Craiova – FC Argeș

Cu pontul zilei de vineri, 13 martie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați pe un bet builder de la meciul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș.
FANATIK
12.03.2026 | 23:15
Bet builder la Universitatea Craiova - FC Argeș
Play-off-ul din SuperLiga începe cu meciul dintre Universitatea Craiova, liderul la zi al campionatului, și FC Argeș, formație care se află pe poziția a 6-a. Noi căutăm să mizăm pe această partidă și să facem un bet builder câștigător.

Câștigă Universitatea Craiova meciul cu FC Argeș? Cotă de 1,51 pentru succesul oltenilor

Universitatea Craiova a dovedit în sezonul regulat că este o nucă tare, iar mulți o consideră favorită la câștigarea campionatului, mai ales că FCSB, formație care a triumfat în ultimii 2 ani, se află în play-out. Oltenii au remizat în ultima rundă a sezonului regulat, 1-1, cu Rapid, în Giulești, iar acum speră să revină la capitolul de victorii.

Duelul cu FC Argeș ar putea să fie unul capcană pentru elevii lui Filipe Coelho, mai ales că sunt mai multe absențe pe care oltenii le au. David Matei, Anzor și Tudor Băluță sunt suspendați și nu vor putea să-și ajute colegii. Totuși, noi mizăm pe plusul de valoare și credem că Universitatea Craiova o să câștige. Astfel, pronosticul nostru este 1 solist, la o cotă de 1,51 oferită de Superbet.

Domină Craiova duelul cu FC Argeș? Mizăm pe cornere

FC Argeș a fost una dintre formațiile greu de învins în acest sezon de SuperLiga, iar duelul din Bănie se anunță a fi unul echilibrat, în care oaspeții nu-și vor asuma foarte multe riscuri și o să caute să se apere cât mai compact, pentru a nu le oferi spații jucătorilor olteni.

Totuși, Universitatea Craiova a obișnuit prin dominarea teritorială pe care o are meci de meci, iar acum anticipăm că același lucru se va întâmpla. Astfel, continuăm bet builder-ul cu o miză pe minim 5 cornere Universitatea Craiova, la o cotă de 1,43 oferită de Superbet.

Nsimba, pericolul numărul 1 al oltenilor

Assad Al Hamlawi a acuzat probleme medicale la finalul partidei cu Rapid și așteptările sunt că Steven Nsimba o să fie titular pentru Universitatea Craiova în prima confruntare din play-off. Atacantul francez, transferat în vară, și-a arătat valoarea până acum și va căuta să continue evoluțiile bune.

Astfel, noi mizăm pe minim 2 șuturi pe poartă ale lui Nsimba în meciul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, pentru o cotă de 2,22 oferită de Superbet. Așadar, bet builder-ul nostru face o cotă totală de 4,25 și cu o miză de 100 de lei putem câștiga 425 de lei.

Selecțiile pentru bet builder la partida dintre Universitatea Craiova și FC Argeș

  • 1 solist – cotă 1,51 oferită de Superbet.
  • minim 5 cornere Universitatea Craiova – cotă de 1,43 oferită de Superbet.
  • minim 2 șuturi pe poartă Nsimba pentru Craiova – cotă 2,22 oferită de Superbet.
  • Cota totală a acestui bet builder este de 4,25.
