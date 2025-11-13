Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 14 noiembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Polonia – Olanda

Cu pontul zilei de vineri, 14 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,25 la meciul Polonia - Olanda, din preliminariile CM 2026
Cristian Măciucă
13.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri 14 noiembrie Bet Builder de cota 425 la Superbet pentru Polonia Olanda
Pontul zilei de vineri, 14 noiembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Polonia - Olanda. FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Încet, dar sigur, campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026 se apropie de final. În penultima etapă a preliminariilor europene, Polonia primește vizita Olandei. Pariorii au șansa să obțință un câștig important la SUPERBET cu pontul zilei de vineri, 14 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4,25.

Pontul zilei de vineri, 14 noiembrie. Cotă de 4,25 cu care puteți da lovitura la duelul Polonia – Olanda

Polonia – Olanda e derby-ul Grupei G din preliminariile Campionatului Mondial. Meciul de la Varșovia e programat joi, 14 noiembrie, de la ora 21:45. Înaintea acestui duel, leșii sunt pe locul 2, cu 13 puncte, cu trei mai puține decât liderul Olanda.

ADVERTISEMENT

Se anunță un meci de care pe care. Gazdele au nevoie de victorie pentru a spera în continuare la locul 1, în timp ce batavii, dacă evita înfrângerea, sunt calificați automat la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Terenul propriu e o adevărată fortăreață pentru Polonia. Leșii au câștigat toate cele cinci meciuri jucate acasă în 2025, iar în patru nu au primit gol. Ce-i drept, niciun adversar n-a fost de talia Olandei.

ADVERTISEMENT
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Digi24.ro
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli

Ronald Koeman va avea la dispoziție numeroase vedete. Deși Weghorst e accidentat, Memphis Depay va juca vârf. E golgheter în preliminarii, cu 7 reușite. Tocmai de aceea, pentru că se anunță un meci extrem de spectaculos am ales să mizăm pe variantele „Peste 2,5 goluri” și „Peste 1,5 șuturi pe poartă Memphis Depay”.

ADVERTISEMENT
A refuzat naționala României și acum e față în față cu transferul carierei:...
Digisport.ro
A refuzat naționala României și acum e față în față cu transferul carierei: Manchester United!

Derby la Varșovia pentru șefia Grupei G

Se anunță de altfel și un meci cu multe cornere. Polonia și Olanda se numără printre naționalele care au beneficiat de cele mai multe cornere în campania de calificare la FIFA World Cup 2026.

În șase etape disputate din Grupa G, batavii au beneficiat de 44 de cornere, în timp ce leșii au primit 40. Asta înseamnă o medie totală de 14 cornere per meci. Și din acest motiv, am ales pronosticul „Peste 7,5 cornere”.

ADVERTISEMENT

  • 1,70 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „2 solist” la meciul Polonia – Olanda

Biletul zilei la pariuri, joi, 13 noiembrie 2025. Câștig de 405 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 13 noiembrie 2025. Câștig de 405 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026
Profeţia lui Mitică Dragomir pentru meciul decisiv Bosnia – România: “Lucescu să se...
Fanatik
Profeţia lui Mitică Dragomir pentru meciul decisiv Bosnia – România: “Lucescu să se pregătească de celălalt baraj”
Pontul zilei de miercuri, 12 noiembrie, din SuperLiga. Ce cote au Metaloglobus și...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 12 noiembrie, din SuperLiga. Ce cote au Metaloglobus și Csikszereda să retrogradeze în Liga 2
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
PANICĂ la CFR Cluj! Clubul ar putea fi exclus din Europa: un jucător...
iamsport.ro
PANICĂ la CFR Cluj! Clubul ar putea fi exclus din Europa: un jucător a depus memoriu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!