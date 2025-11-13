Pontul zilei de vineri, 14 noiembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Polonia – Olanda

ADVERTISEMENT

Încet, dar sigur, campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026 se apropie de final. În penultima etapă a preliminariilor europene, Polonia primește vizita Olandei. Pariorii au șansa să obțință un câștig important la SUPERBET cu pontul zilei de vineri, 14 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4,25.

Pontul zilei de vineri, 14 noiembrie. Cotă de 4,25 cu care puteți da lovitura la duelul Polonia – Olanda

Polonia – Olanda e derby-ul Grupei G din Meciul de la Varșovia e programat joi, 14 noiembrie, de la ora 21:45. Înaintea acestui duel, leșii sunt pe locul 2, cu 13 puncte, cu trei mai puține decât liderul Olanda.

Se anunță un meci de care pe care. Gazdele au nevoie de victorie pentru a spera în continuare la locul 1, în timp ce batavii, dacă evita înfrângerea, sunt calificați automat la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Terenul propriu e o adevărată fortăreață pentru Polonia. Leșii au câștigat toate cele cinci meciuri jucate acasă în 2025, iar în patru nu au primit gol. Ce-i drept, niciun adversar n-a fost de talia Olandei.

Ronald Koeman va avea la dispoziție numeroase vedete. Deși Weghorst e accidentat, Tocmai de aceea, pentru că se anunță un meci extrem de spectaculos am ales să mizăm pe variantele „Peste 2,5 goluri” și „Peste 1,5 șuturi pe poartă Memphis Depay”.

Derby la Varșovia pentru șefia Grupei G

Se anunță de altfel și un meci cu multe cornere. Polonia și Olanda se numără printre naționalele care au beneficiat de cele mai multe cornere în campania de calificare la FIFA World Cup 2026.

În șase etape disputate din Grupa G, batavii au beneficiat de 44 de cornere, în timp ce leșii au primit 40. Asta înseamnă o medie totală de 14 cornere per meci. Și din acest motiv, am ales pronosticul „Peste 7,5 cornere”.

