Pontul zilei de vineri, 15 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7.00 la Superbet pentru Dinamo – UTA

Dinamo și UTA pregătesc spectacol încă din prima zi a etapei cu numărul șase. Arădenii au început foarte bine acest campionat, iar Dinamo pare într-o revenire de formă și va căuta a treia victorie consecutivă. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 7,00.

Pontul zilei de vineri, 15 august. Cotă de 7.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Dinamo – UTA

UTA pare să fie revelația acestui debut de sezon, după ce a adunat 11 puncte din 15 posibile până în acest moment. Deși după prima repriză cu Universitatea Craiova, arădenii păreau o echipă condamnată în acest sezon, în acea partidă și de atunci au mers foarte bine în campionat.

De partea cealaltă, Dinamo a dezamăgit în primele meciuri din campionat, însă odată cu încrederea câștigată prin victoria cu FCSB, „câinii roșii” par pe o pantă ascendentă. Cu toate că au câștigat două meciuri la rând, suntem de părere că formația lui Zeljko Kopic nu se va impune în fața celor de la UTA, iar prima selecție pe pariul Bet Builder va fi „X2”.

Mai mult decât atât, mizând vom miza pe „UTA: Peste 1,5 goluri în meci”, deoarece defensiva lui Dinamo a părut șubredă de multe ori în aceste prime etape.

Așteptăm un meci cu multe goluri!

După ce deja am mizat că UTA va înscrie cel puțin de două ori în poarta lui Dinamo, considerăm că nici „câinii roșii” nu vor pleca de pe „Arcul de Triumf” fără să puncteze cel puțin o dată, de aceea completăm Bet Builder-ul cu „Dinamo: peste 0,5 goluri în meci”.

Pentru o ultimă selecție, vom alege și un pariu pe cornere, având în vedere că ambele echipe încearcă să joace un fotbal plăcut, iar fazele de poartă nu vor lipsi: „Peste 8,5 cornere în meci”.

În concluzie, pontul zilei de vineri, 15 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 7.00 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Dinamo – UTA cu următoarele selecții: „Șansă dublă: X2”, „UTA marchează peste 1,5 goluri”, „Dinamo marchează peste 0.5 goluri” și „Peste 8.5 cornere în meci”.

