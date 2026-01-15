Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 16 ianuarie. Bet Builder de cotă 3,72 la Superbet pentru FC Argeș – FCSB

Cu pontul zilei de vineri, 16 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,72 la meciul FC Argeș - FCSB.
FANATIK
15.01.2026 | 23:10
Pauza de iarnă s-a încheiat, echipele au revenit din cantonamente, iar vineri, 16 ianuarie, vom avea parte de primul meci oficial din anul 2026 în Superliga României. Noi am pregătit un bilet interesant pentru pontul zilei de la Superbet, pe meciul FC Argeș – FCSB.

Pontul zilei de vineri, 16 ianuarie. Bet Builder de cotă 3,72 la Superbet pentru FC Argeș – FCSB

Se anunță un duel extrem de interesant. Campioana României s-a pregătit în Antalya, la căldură, pentru restul sezonului, însă în România temperaturile sunt în continuare scăzute, iar jucătorii lui Elias Charalambous ar putea avea probleme de adaptare la condițiile de joc.

Piteștenii ar putea avea un plus din acest punct de vedere, întrucât știu pe ce teren vor juca, deși și ei s-au antrenat în Turcia. Rămâne de văzut care echipă va reuși să profite de condițiile neobișnuite. La prima vedere, în continuare, FCSB pleacă cu prima șansă.

Campioana României a arătat bine în cantonamentul din Antalya și are nevoie de un început bun de 2026 pentru a spera la calificarea în play-off. Noi credem că roș-albaștrii vor lua cele trei puncte. Cota pentru un pariu „2 solist” la Superbet este de 2,42.

În plus, ne așteptăm la un meci fără foarte multe ocazii, întrucât, cel mai probabil, cele două echipe încă au nevoie de câteva partide pentru a ajunge în formă maximă. Din acest motiv, adăugăm pe bilet și pronosticul „total goluri sub 2,5”, cu o cotă de 1,54.

Daniel Bîrligea vrea să înceapă anul cu gol la FCSB!

Nu în ultimul rând, mizăm și pe forma jucătorilor. Cel mai probabil, FCSB va alinia cel mai bun prim 11, întrucât roș-albaștrii nu își permit un insucces. Noi credem că Daniel Bîrligea va debuta cu gol în 2026, iar la Superbet are cota 1,28 să trimită măcar un șut pe poartă.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, am ales de la Superbet o cotă de 2,42 pentru selecția „2 solist” în meciul FC Argeș – FCSB și o cotă de 1,54 pentru pronosticul „sub 2,5 goluri” în același duel. Combinate pe un singur bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 3,72, perfectă pentru un câștig de 372 de lei, în cazul în care alegem să mizăm 100 de lei.

