Pontul zilei de vineri, 16 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.60 la Superbet pentru Dinamo – U Cluj

În acest weekend din SuperLiga se joacă meciurile din etapa a 9-a a play-off-ului și play-out-ului, iar pontul zilei de vineri, 16 mai, vine de la partida Dinamo – U Cluj. Este un duel în care oaspeții au nevoie de victorie pentru a păstra intacte șansele la locul 4, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.60.

Pontul zilei de vineri, 16 mai. Cotă de 3.60 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Dinamo – U Cluj

Partida dintre Dinamo și U Cluj deschide etapa a 9-a, penultima a play-off-ului din SuperLiga și se va desfășura de la ora 21:00. ”Câinii” sunt pe ultima poziție în clasament și e greu de crezut că vor mai urca, mai ales că nu există un obiectiv clar.

Pe lângă faptul că nu este o motivație și vacanța se apropie cu pași repezi, Dinamo nu-l va avea pe banca tehnică nici pe Zeljko Kopic. Tehnicianul croat .

Clujenii vin după eșecul de pe teren propriu cu FCSB și par într-o ușoare scădere de formă, însă antrenorul Ioan Ovidiu Sabău face tot posibilul pentru a-i capacita pe jucători în atingerea obiectivului: .

Dennis Politic e în atenția tuturor

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.60. Este clar că jocul are o importanță imensă pentru oaspeți, care vor încerca să se apere compact și să lovească pe contraatac și atunci am ales să jucăm variantele ”total goluri: sub 3.5” și ”total cornere U Cluj: sub 5.5”.

Cel mai probabil ne așteaptă o întâlnire în care va conta cine va reuși să se impună la mijlocul terenului. Dinamo va încerca să pună stăpânire pe acea zonă, în timp ce clujenii vor fi nevoiți să joace în viteză pentru a surprinde. În acest caz am zis să mizăm pe ”total goluri prima repriză: sub 1.5” și ”total goluri a doua repriză: peste 0.5”.

Jocul de pe Arena Națională ar putea fi ultimul pentru Dennis Politic în tricoul lui Dinamo în fața propriilor suporteri și este clar că va dori să-și lase amprenta. De aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă Dennis Politic: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.60 cu care puteți da lovitura la Superbet.

