Pontul zilei de vineri, 17 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,30 la Superbet pentru Farul Constanța – FC Argeș

SuperLiga revine, după pauza competițională dedicată jocurilor din preliminariile Campionatului Mondial. Astfel, weekend-ul vine cu jocuri interesante din etapa a 13-a a SuperLigii. Astăzi ne concentrăm pe meciul Farul – FC Argeș, cu care putem da lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 3,30.
Farul și FC Argeș sunt două echipe foarte interesante în acest sezon. „Marinarii” au schimbat antrenorul în vara acestui an, fiind conduși în prezent de Ianis Zicu, în timp ce piteștenii au mers în continuare pe mâna celui care i-a promovat, Bogdan Andone.
Cu un stil ofensiv asemănător, ambele echipe pot marca în această confruntare. Astfel, ne așteptăm ca fiecare dintre cele două formații să marcheze, iar totalul de goluri să fie de minim 2. Vom miza pe variantele „ambele echipe marchează: Da” și „total goluri: peste 1,5”.
Un duel foarte interesant va fi și la nivelul băncilor tehnice, acolo unde Ianis Zicu și Bogdan Andone au încă foarte multe de spus în fotbalul românesc, începutul fiind deja unul promițător.
Rămâne de văzut cine se va impune sau dacă o vor da la pace. Un lucru este cert, ambii dorind să își împingă echipele cât mai mult spre poarta adversă. De aceea, nu este exclus să vedem un număr mare de cornere. Vom miza, deci, pe varianta „total cornere: peste 7,5”.
FC Argeș are un „magician” în acest sezon. Brazilianul Caio, despre care Bogdan Andone a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum l-a transferat, de fapt, poate să aibă un nou meci de referință în tricoul piteștenilor. Vom miza și pe varianta „șuturi pe poartă jucător: Martins, Caio – Peste 0,5”.
Acestea sunt cele patru propuneri pe care vi le facem cu ajutorul Superbet de la partida Farul Constanța – FC Argeș. În cele din urmă a ieșit o cotă finală de 3.30, care cu puțin noroc poate aduce un câștig important.