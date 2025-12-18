Pontul zilei de vineri, 19 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,20 la FC Botoșani – CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Ultima rundă din acest an calendaristic începe vineri. La vârful clasamentului, nu mai puțin de patru echipe sunt în două puncte. Oricare dintre Rapid, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Craiova are șansa să încheie 2025 pe locul 1. Pontul zilei de vineri, 19 decembrie, de la Superbet, vine de la partida FC Botoșani – CFR Cluj.

Pontul zilei de vineri, 19 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.20 la Superbet pe etapa 21 din Superliga

Etapa cu numărul 21 promite o partidă interesantă în Moldova. FC Botoșani, locul 3, va întâlni pe CFR Cluj, aflată în partea a doua a clasamentului. Echipa lui Leo Grozavu intră în meci după două remize albe, cu FC Argeș și Rapid. De partea cealaltă, alb-vișiniii, sub comanda lui Daniel Pancu, dau semne de revenire la viață. În etapa trecută, . FC Botoșani este fără eșec pe teren propriu în acest sezon, în timp ce CFR Cluj are nevoie de puncte ca de aer, pentru a rămâne în cursa pentru play-off. În ciuda locurilor pe care echipele le ocupă în clasament, anticipăm un meci echilibrat. Mizăm pe egal la pauză sau final cu o cotă de 1,70.

ADVERTISEMENT

Nu ne oprim, însă, aici. Mergem mai departe cu pariurile pe FC Botoșani – Rapid. În actuala campanie, în fața propriilor fani, moldovenii au o linie de clasament de invidiat. Pe teren propriu au înregistrat șase victorii și patru eșecuri, golaveraj 20-7. Credem că echipa lui Leo Grozavu va reuși, din nou, să evite eșecul. FC Botoșani nu pierde are cotă 1,50.

Meci echilibrat între FC Botoșani și CFR Cluj

Completăm acest Bet Builder cu o altă cotă. De această dată ne îndreptăm spre goluri. În ultimele trei partide în care a fost implicată s-a marcat un singur gol. De asemenea, în două din ultimele trei meciuri ale CFR-ului din deplasare nu s-au înscris mai mult de două goluri. Anticipăm că partida de vineri va fi strânsă, deci mizăm cu încredere pe “sub 2,5 goluri” cu o cotă de 1,87.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru pontul zilei de vineri în Superliga, combinăm trei selecții pe partida FC Botoșani – CFR Cluj. Egal la pauză sau la final (1,70), FC Botoșani nu pierde (1,50) și sub 2,5 goluri (1.87) totalizează o cotă finală finală de 3,20. Numai bună pentru un câștig considerabil dacă alegem să mizăm 100 de lei.