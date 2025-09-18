Pontul zilei de vineri, 19 septembrie. Bet Builder de cotă 6,86 la Superbet pentru Botoșani – FCSB

Pariuri sportive

Cu pontul zilei de vineri, 19 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6,86 la meciul Botoșani - FCSB.
S-a scurs rapid prima săptămână cu meciuri de foc din UEFA Champions League, iar asta nu poate însemna decât un singur lucru. Revin duelurile din Superliga României, iar, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bet builder cu o cotă atractivă pentru partida dintre FC Botoșani și FCSB.

Se anunță un meci extrem de interesant la Botoșani. FCSB vine cu moralul la pământ după insuccesul din partida cu Csíkereda, iar roș-albaștrii sunt obligați să câștige pentru a mai spera la un loc care duce în play-off.

În schimb, moldovenii joacă cu motoarele turate la maximum în acest start de sezon. FC Botoșani pare să ia o opțiune serioasă în ceea ce privește calificarea în play-off. Mai sunt multe runde de jucat până se va trage linie, însă echipa arată foarte bine.

Noi mergem însă pe mâna unui rezultat pozitiv al campioanei României, care merge la Botoșani cu un singur gând: victoria, întrucât, în cazul unui insucces, ar coborî și mai mult în ierarhie. La Superbet avem cota 1,92 pentru un succes al echipei lui Elias Charalambous.

În plus, ne concentrăm și pe numărul de goluri. În ultimele întâlniri dintre FC Botoșani și FCSB nu s-a marcat mult, și e foarte probabil să avem parte de același scenariu și în partida din acest weekend, întrucât se întâlnesc două echipe cu probleme la finalizare. La Superbet, cota pentru selecția „total goluri sub 3,5” este de 1,30, una destul de sigură.

Daniel Bîrligea, pregătit pentru duelul cu FC Botoșani

De asemenea, mizăm pe un meci bun făcut de Daniel Birligea, atacantul care nu prea s-a lipit de goluri în acest start de sezon. Vârful campioanei României are nevoie de o reușită care să-i readucă încrederea și are cota 2,75 să expedieze măcar două șuturi pe poartă.

În concluzie, pontul zilei de vineri de la Superbet ne propune un Bet Builder pentru partida FC Botoșani – FCSB, cu o cotă totală de 6,86, incluzând următoarele selecții: „2 solist”, „Total goluri sub 3,5” și „Total șuturi pe poartă Daniel Birligea: Peste 1,5”.

1,90 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul Ambele echipe marcheză – DA la meciul Botoșani – FCSB

