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Pontul zilei de vineri, 2 octombrie 2026. Cotă de 2,90 la Superbet de la Polonia – România

Pontul zilei de vineri, 2 octombrie 2026, este oferit de meciul dintre Polonia și România. Un Bet Builder de la această partidă ne poate aduce o cotă de 2,90 la Superbet.
FANATIK
01.10.2026 | 22:20
Pontul zilei de vineri 2 octombrie 2026 Cota de 290 la Superbet de la Polonia Romania
Pontul zilei de vineri, 2 octombrie. Foto: Colaj FANATIK.
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Etapa a 3-a din Nations League propune noi partide tari, iar Polonia – România se înscrie pe lista meciurilor interesante. Ambele echipe vin după un start extrem de modest de campanie, iar disputa pentru cele 3 puncte va fi intensă. Puteți da lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 2,90 construit pe seama acestui meci.

Pontul zilei de vineri, 2 octombrie 2026. Ploaie de goluri în Polonia – România?

Polonia și România se întâlnesc vineri seară, de la 21:45. Ambele echipe vin după un start de campanie ratat. Polonezii au început cu o remiză albă contra Bosniei, după care au cedat cu 1-3 în fața Suediei. De partea cealaltă, România a pierdut cu 1-2 în fața Suediei și cu 2-4 contra Bosniei.

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Ne așteptăm ca, după dezamăgirile trăite, ambele formații să lupte pentru victorie, deci să marcheze și goluri și să facă spectacol total. Vom miza pe variantele „ambele echipe marchează: Da” și „peste 1.5 goluri”, care au cote de 1.87, respectiv 1,25 la Superbet.

Robert Lewandowski revine în primul 11 pentru Polonia – România. Probleme pentru „tricolori”

Cel mai mare jucător polonez revine în primul „11” al naționalei chiar împotriva României. Robert Lewandowski este așteptat să joace în partida de vineri seară contra „tricolorilor”, iar faptul că s-a transferat în MLS în această vară nu i-a oprit cu nimic apetitul ofensiv.

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De aceea, ne așteptăm ca experimentatul atacant să fie activ și să pună pericol la poarta echipei pregătite de Gică Hagi. Vom miza și pe varianta „Lewandowski, Robert – Peste 0.5”, care are o cotă 1,18 la Superbet. De asemenea, ne vom concentra și pe o a patra variantă, anume „peste 7.5 cornere”.

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Pontul zilei de vineri, 2 octombrie 2026. Bet Builder la Polonia – România:

  • Ambele echipe marchează: Da – cotă 1,87
  • Peste 1,5 goluri – cotă 1,25
  • Lewandowski, Robert – Peste 0.5 șuturi pe poartă – cotă 1,18
  • Peste 7,5 cornere – cotă 1,46
  • Cotă finală: 2,90

 

  • 5,60 este cota oferită de SUPERBET pentru „2 solist” în Polonia – România

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