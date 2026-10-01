Pontul zilei de vineri, 2 octombrie 2026. Cotă de 2,90 la Superbet de la Polonia – România

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Etapa a 3-a din Nations League propune noi partide tari, iar Polonia – România se înscrie pe lista meciurilor interesante. Ambele echipe vin după un start extrem de modest de campanie, iar disputa pentru cele 3 puncte va fi intensă. Puteți da lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 2,90 construit pe seama acestui meci.

Pontul zilei de vineri, 2 octombrie 2026. Ploaie de goluri în Polonia – România?

Polonia și România se întâlnesc vineri seară, de la 21:45. Ambele echipe vin după un start de campanie ratat. Polonezii au început cu o remiză albă contra Bosniei, după care au cedat cu 1-3 în fața Suediei. De partea cealaltă, România a pierdut cu și cu .

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Ne așteptăm ca, după dezamăgirile trăite, ambele formații să lupte pentru victorie, deci să marcheze și goluri și să facă spectacol total. Vom miza pe variantele „ambele echipe marchează: Da” și „peste 1.5 goluri”, care au cote de 1.87, respectiv 1,25 la Superbet.

Robert Lewandowski revine în primul 11 pentru Polonia – România. Probleme pentru „tricolori”

revine în primul „11” al naționalei chiar împotriva României. Robert Lewandowski este așteptat să joace în partida de vineri seară contra „tricolorilor”, iar faptul că s-a transferat în MLS în această vară nu i-a oprit cu nimic apetitul ofensiv.

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De aceea, ne așteptăm ca experimentatul atacant să fie activ și să pună pericol la poarta echipei pregătite de Gică Hagi. Vom miza și pe varianta „Lewandowski, Robert – Peste 0.5”, care are o cotă 1,18 la Superbet. De asemenea, ne vom concentra și pe o a patra variantă, anume „peste 7.5 cornere”.

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Pontul zilei de vineri, 2 octombrie 2026. Bet Builder la Polonia – România:

Ambele echipe marchează: Da – cotă 1,87

Peste 1,5 goluri – cotă 1,25

Lewandowski, Robert – Peste 0.5 șuturi pe poartă – cotă 1,18

Peste 7,5 cornere – cotă 1,46

Cotă finală: 2,90