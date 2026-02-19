Pontul zilei de vineri, 20 februarie. Bet Builder de cotă 5.00 la Superbet pentru FC Botoșani – Universitatea Cluj

ADVERTISEMENT

Sezonul regulat din Superliga se apropie de final, iar lupta pentru calificarea în play-off este extrem de interesantă. Etapa 28 debutează vineri, 20 februarie, iar cel mai important duel al zilei este cel dintre FC Botoșani și U Cluj, care va începe la ora 20:00. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.00.

Pontul zilei de vineri, 20 februarie. Cotă de 5.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea FC Botoșani – Universitatea Cluj

FC Botoșani a ocupat la un moment dat primul loc în Superliga, însă începând din decembrie traversează un moment foarte dificil. Gruparea antrenată de Leo Grozavu are o singură victorie, 3-0 cu Metaloglobus, în ultimele 9 etape de campionat și a ieșit pentru moment din zona play-off-ului, ocupând momentan locul 7.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Universitatea Cluj are 7 victorii și doar 2 eșecuri în ultimele 9 meciuri disputate. Singurele echipe care au câștigat contra „șepcilor roșii” au fost Dinamo, 1-0, și CFR Cluj. , care s-a încheiat cu .

Chiar și în absența lui Cristiano Bergodi, suntem de părere că Universitatea Cluj va avea o prestație bună în meciul care va avea loc pe „Municipalul” din Botoșani, așadar deschidem Bet Builder-ul cu pronosticul „Pauză sau final: 2”.

ADVERTISEMENT

Duel tensionat la Botoșani

Cele două formații sunt despărțite de doar 3 puncte în clasament, așadar miza partidei este una imensă cu doar 3 etape înainte de finalul sezonului regulat. Din acest motiv, e probabil ca duelul să nu fie unul foarte spectaculos, așadar vom miza pe variantele „Total goluri: sub 2.5” și „Total cornere: sub 11.5”.

ADVERTISEMENT

Așadar, Bet Builderul de cotă 5.00 de la SUPERBET pentru meciul FC Botoșani – Universitatea Cluj conține următoarele pariuri: