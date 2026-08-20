Pontul zilei de vineri, 21 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,10 la Petrolul – Rapid

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Primul meci al etapei cu numărul 6 din SuperLiga aduce și pontul zilei de vineri, 21 august 2026. Trei pronosticuri la Petrolul – Rapid, combinate pe un Bet Builder de la Superbet, ne pot tripla miza plasată.

Pontul zilei de vineri, 21 august, începe cu o șansă dublă

Pentru pontul zilei de vineri, 21 august, în SuperLiga, am combinat trei pronosticuri diferite pe același meci, Petrolul – Rapid, folosind opțiunea Bet Builder de la Superbet. Iar prima opțiune din acest pariu conceput pentru primul meci al etapei a șasea este „X2” sau, altfel spus, Rapid nu pierde (cotă 1,31). Ar putea fi considerată o alegere riscantă, ținând cont că Petrolul are procentaj 100% pe teren propriu în acest start de sezon, după victoriile 1-0 cu Dinamo și Oțelul. Pe de altă parte, Rapid n-a pierdut în deplasare: 1-1 la Botoșani și 0-0 la UTA Arad.

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Totuși, dacă analizăm meciurile celor două mai în detaliu, se poate spune că Petrolul a avut noroc. Dinamo a dominat clar partida de la Ploiești și singurul lucru care i-a lipsit a fost golul. Iar în jocul cu Oțelul, gălățenii au ratat o lovitură de la 11 metri. În ceea ce o privește pe Rapid, FC Botoșani a egalat în 90+1 prin penalty-ul transformat de Mailat. Iar la Arad, Petrila a ratat două faze unu la unu cu portarul advers. Ultima dintre ele, în minutul 78, a fost un contraatac 3 contra 1 al giuleștenilor.

Goluri puține în Petrolul – Rapid

Pentru a doua opțiune din Bet Builderul ce formează pontul zilei de vineri, 19 august, ne uităm la numărul total de goluri. Meciurile prahovenilor sunt, în general, închise. Trei din cele cinci de până acum s-au terminat 1-0 (două victorii Petrolul). Excepțiile de la regulă au fost un 0-4 cu U Craiova în Bănie și 2-1 la Voluntari în weekendul trecut. Nici Rapid nu oferă meciuri-spectacol. Un singur joc a fost de „over”, . Celelalte patru au avut medie de fix un gol pe meci. Mai mult, de la promovarea giuleștenilor în SuperLiga, au fost opt partide directe, iar șapte dintre ele au avut cel mult două reușite. Inclusiv cele mai recente 6! Iar la Ploiești, s-a marcat de trei ori în patru partide. Așa că a doua opțiune din pontul zilei este „sub 2,5 goluri” (cotă 1,70).

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Un singur șut e suficient pentru pontul zilei de vineri, 19 august

Nu în ultimul rând, ne uităm și la performanțe individuale. Să încercăm să ghicim marcatorul sau marcatorii într-un meci în care ne așteptăm la goluri puține ar însemna să ne lăsăm în totalitate în voia hazardului. Dar putem să ne creștem sensibil șansele cu o opțiune diferită. Iar aceasta e categoria „șuturi pe poartă”. este unul dintre cei mai periculoși jucători pentru porțile adverse. Anul trecut a fost golgheterul echipei, cu 15 reușite. Acum, pariem că va trimite cel puțin un șut pe poartă. Iar cota pentru acest pronostic e 1,47.

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În concluzie, la Petrolul – Rapid, am construit un pariu pe următoarele pronosticuri: „X2” (cotă 1,31), „sub 2,5 goluri” (cotă 1,70) și „Alex Dobre peste 0,5 șuturi pe poartă” (cotă 1,47). Cumulate toate, pe un singur Bet Builder, obținem un pariu de cotă 3,10 la Superbet.