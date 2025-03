Pontul zilei de vineri, 21 martie. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru România – Bosnia

Preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026 pornesc la drum vineri, 21 martie, iar cel mai interesant joc a zilei este cel dintre România și Bosnia Herțegovina, de la care vă oferim și pontul zilei. Ambele echipe visează să înceapă cu dreptul campania, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.00.

Pontul zilei de vineri, 21 martie. Cotă de 4.00 cu care puteți da lovitura la partida România – Bosnia Herțegovina

După ce a participat la EURO 2024 și a avut un parcurs fără greșeală în Liga Națiunilor din toamnă, echipa națională a României este încrezătoare că va reuși să rupă blestemul și să se califice la un turneul final de Cupă Mondială după o pauză de 28 de ani.

Considerată reprezentativa din urna a doua valorică cu la marele eveniment de anul viitor, România este conștientă de importanța întâlnirii cu Bosnia, dar și de faptul că nu va fi deloc simplu de luat cele 3 puncte.

Deși lipsiți de rezultate, bosniacii au jucători de calitate și ambiția de a demonstra că nu sunt la coada Europei fotbalistice. Jocul se va desfășura într-o atmosferă incendiară pe Arena Națională, toate , dar acest lucru poate fi o armă cu două tăișuri.

Tensiunea va mocni pe Arena Națională

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 4.00. Ambele combatante sunt avertizate de forța celeilalte și vor căuta să-și ia toate măsurile de siguranță. În acest caz am ales să jucăm variantele ”total goluri prima repriză: sub 1.5” și ”total goluri: sub 3.5”.

Așa cum spuneam, miza este extrem de mare, primul joc putând să arate cum va arăta drumul fiecărei formații, și ne așteptăm la o partidă mai degrabă închisă și cu multă tensiune. Atunci am zis să mizăm pe ”total cornere: sub 10.5” și ”total cartonașe: peste 3.5”.

Având avantajul terenului propriu și susținerea fanilor din tribune, ”tricolorii” vor căuta să aibă controlul jocului și să-și creeze cât mai multe ocazii de gol. De aceea am ales să jucăm ”șuturi pe poartă Denis Alibec: peste 0.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 4.00 cu care puteți da lovitura la Superbet.