Pontul zilei de vineri, 21 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru FC Argeș – Universitatea Craiova

Pariuri sportive

FANATIK
20.11.2025 | 23:15
S-a încheiat pauza competițională dedicată echipelor naționale, iar asta nu înseamnă decât un singur lucru: revin meciurile de top din Superliga României. Noi ne mutăm toată atenția pe duelul de vineri seara dintre FC Argeș și Universitatea Craiova și, cu ajutorul Superbet, am realizat un bet builder interesant pentru pontul zilei.

Echipa din Bănie are un nou antrenor. Filipe Coelho i-a luat locul lui Mirel Rădoi pe banca tehnică și vrea să debuteze cu o victorie la cârma echipei din Bănie. Totuși, FC Argeș a demonstrat în acest sezon că poate să fie o nucă tare.

Deși pariul „2 solist” pare unul atractiv, ne luăm măsuri de precauție și mergem pe mâna selecției „șansă dublă X2”, cu o cotă de 1,33. Universitatea Craiova are, clar, un lot mai bun, însă antrenorul portughez ar putea alege să trimită o echipă de start ușor improvizată, având în vedere că la orizont se vede meciul cu Mainz din Conference League.

De asemenea, e foarte posibil să avem parte de un meci deschis, cu multe ocazii de poartă, întrucât se întâlnesc două formații ofensivе. La Superbet, cota pentru pronosticul „total goluri peste 1,5” este de 1,41 și sunt șanse mari să iasă.

Craiova vrea victoria cu FC Argeș

Ne concentrăm puțin și la capitolul statistici și putem observa că Universitatea Craiova este o echipă care se bazează mult pe fazele fixe. Oltenii au o echipă înaltă și știu să profite la cornere și lovituri libere.

Din acest motiv, tindem să credem că echipa din Bănie va beneficia de multe lovituri de la colțul terenului, iar pe bet builderul de la Superbet includem și selecția „total cornere peste 5,5”. Cota este de 2,22.

În concluzie, pontul zilei de vineri, de la Superbet, ne oferă o cotă totală de 3,75pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul FC Argeș – Universitatea Craiova, construit pe selecțiile „șansă dublă X2”, „peste 1,5 goluri în meci” și „peste 5,5 cornere Universitatea Craiova”.

