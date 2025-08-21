Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 22 august, din SuperLiga. Cotă de 4.50 de la Superbet pentru meciul Metaloglobus – Rapid

Cu pontul zilei de vineri, 22 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Metaloglobus - Rapid.
21.08.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri 22 august din SuperLiga Cota de 450 de la Superbet pentru meciul Metaloglobus Rapid
Pontul zilei de vineri, 22 august, este realizat pe baza meciului Metaloglobus - Rapid. FOTO: Sport Pictures

Etapa a 7-a din Superligă debutează vineri, iar cel mai important meci al zilei este cel de la Clinceni, unde nou-promovata Metaloglobus București va întâlni a doua clasată Rapid. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.50.

Pontul zilei de vineri, 22 august. Cotă de 4.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Metaloglobus – Rapid

Rapid nu a impresionat prin joc în derby-ul cu FCSB, dar giuleștenii au revenit de la 0-2 și au reușit să smulgă o remiză după cele două goluri marcate în ultimul sfert de oră de Elvir Koljic. În runda a 7-a, trupa pregătită de Costel Gâlcă pornește cu prima șansă pe terenul nou-promovatei Metaloglobus București, care ocupă penultimul loc după 6 runde.

Elevii lui Mihai Teja au obținut un singur punct până în acest moment, în etapa a doua, când au remizat, scor 2-2, pe terenul lui Hermannstadt. Mai apoi, nou-promovata a înregistrat patru eșecuri consecutive, ultimul contra celor de la Unirea Slobozia. Formația din capitală a condus cu 1-0 în acel duel, însă ialomițenii s-au impus cu 2-1 după „dubla” lui Florin Purece.

Așadar, Rapid pornește clar cu prima șansă, iar un pas greșit contra lui Metaloglobus ar reprezenta un adevărat dezastru, ținând cont de diferența de valoare care există între cele două grupări. Giuleștenii au nevoie de o victorie pentru a se apropia de liderul Universitatea Craiova, iar prima variantă pe care am ales să o jucăm este „2 pauză/2 final”.

Rapid ar putea să facă spectacol contra lui Metaloglobus

Rapid a înscris în toate cele șase partide disputate până acum în Superligă, iar giuleștenii vor întâlni o echipă care a încasat nu mai puțin de 14 goluri până în acest moment, fiind „depășită” la acest capitol doar de o altă nou-promovată, Csikszereda. În acest context, vom miza pe pronosticurile „Total goluri Rapid: Peste 2.5”. și „Total șuturi pe poartă: Peste 8.5”.

În concluzie, pontul zilei de vineri, 22 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.50 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Metaloglobus – Rapid cu următoarele selecții: „2 pauză/2 final”, „Total goluri Rapid: peste 2,5”, „Total șuturi pe poartă: Peste 8.5”.

  • 5.75 este cota oferită de SUPERBET pentru „Total goluri: Peste 4.5” în meciu Rapid – FC Botoșani

