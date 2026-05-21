Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 22 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,37 la Superbet pentru meciul CFR Cluj – FC Argeș

Cu pontul zilei de vineri, 22 mai, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,37 la meciul CFR Cluj – FC Argeș.
FANATIK
21.05.2026 | 23:15
Pontul zilei de vineri 22 mai din SuperLiga Bet Builder de cota 337 la Superbet pentru meciul CFR Cluj FC Arges
Pontul zilei de vineri, 22 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,37 la Superbet pentru meciul CFR Cluj – FC Argeș
ADVERTISEMENT

Pontul zilei la pariuri pentru vineri, 22 mai 2026, ne propune mai multe selecții din ultima etapă a play-off-ului SuperLigii, inclusiv partida dintre CFR Cluj și FC Argeș, care se va disputa pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca.

Pontul zilei de vineri, 22 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,37 la Superbet pentru meciul CFR Cluj – FC Argeș

„Feroviarii” lui Daniel Pancu încheie sezonul într-o formă bună. CFR Cluj are trei victorii și două egaluri în ultimele cinci etape din play-off și și-a asigurat deja locul pe podium, respectiv participarea în preliminariile Conference League. Clujenii vor să termine stagiunea cu o victorie pe teren propriu și intră ca mari favoriți în această partidă.

ADVERTISEMENT

„Vulturii violeți” au fost revelația sezonului, reușind performanța de a juca în play-off din postura de nou-promovată. Totuși, în ultimele patru etape, piteștenii au bifat trei înfrângeri și un egal. FC Argeș mai are un mic obiectiv: dacă va câștiga la Cluj, iar Rapid va pierde în fața Universității Craiova, piteștenii vor termina sezonul pe locul al cincilea.

CFR, marea favorită în meciul din Gruia

În acest sezon, cele două echipe s-au întâlnit de trei ori. Surprinzător, piteștenii au câștigat două dintre confruntări. CFR Cluj a obținut singura victorie în turul play-off-ului, 1-0, în deplasare, la Mioveni.

ADVERTISEMENT
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Digi24.ro
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei

CFR Cluj joacă acasă, este în formă și nu are presiunea rezultatului. Mizăm pe o victorie a gazdelor, combinată cu faptul că ambele echipe vor marca. „Feroviarii” au o apărare solidă, însă FC Argeș a demonstrat că știe să înscrie și în deplasare. Propunem un Bet Builder: CFR Cluj câștigă + ambele echipe înscriu, pentru o cotă totală de aproximativ 3.37 la Superbet.

ADVERTISEMENT
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar...
Digisport.ro
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României

Pronosticurile pentru pontul zilei:

  • CFR Cluj câștigă meciul (1) – cotă 1.67 la Superbet
  • Ambele echipe înscriu – cotă 2.02 la Superbet
Biletul zilei la pariuri, joi, 21 mai 2026. Câștig de 285 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 21 mai 2026. Câștig de 285 lei cu meciuri din Germania și Danemarca
Pontul zilei de miercuri, 20 mai. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 20 mai. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet pentru finala Europa League, Freiburg – Aston Villa
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 20 mai 2026. Câștig de 326 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 20 mai 2026. Câștig de 326 de lei cu fotbal la Superbet
Parteneri
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am...
iamsport.ro
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am spart nasul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!