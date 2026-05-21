Pontul zilei de vineri, 22 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,37 la Superbet pentru meciul CFR Cluj – FC Argeș

Pontul zilei la pariuri pentru vineri, 22 mai 2026, ne propune mai multe selecții din ultima etapă a play-off-ului SuperLigii, inclusiv partida dintre CFR Cluj și FC Argeș, care se va disputa pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca.
„Feroviarii” lui Daniel Pancu încheie sezonul într-o formă bună. CFR Cluj are trei victorii și două egaluri în ultimele cinci etape din play-off și și-a asigurat deja locul pe podium, respectiv participarea în preliminariile Conference League. Clujenii vor să termine stagiunea cu o victorie pe teren propriu și intră ca mari favoriți în această partidă.
„Vulturii violeți” au fost revelația sezonului, reușind performanța de a juca în play-off din postura de nou-promovată. Totuși, în ultimele patru etape, piteștenii au bifat trei înfrângeri și un egal. FC Argeș mai are un mic obiectiv: dacă va câștiga la Cluj, iar Rapid va pierde în fața Universității Craiova, piteștenii vor termina sezonul pe locul al cincilea.
În acest sezon, cele două echipe s-au întâlnit de trei ori. Surprinzător, piteștenii au câștigat două dintre confruntări. CFR Cluj a obținut singura victorie în turul play-off-ului, 1-0, în deplasare, la Mioveni.
CFR Cluj joacă acasă, este în formă și nu are presiunea rezultatului. Mizăm pe o victorie a gazdelor, combinată cu faptul că ambele echipe vor marca. „Feroviarii” au o apărare solidă, însă FC Argeș a demonstrat că știe să înscrie și în deplasare. Propunem un Bet Builder: CFR Cluj câștigă + ambele echipe înscriu, pentru o cotă totală de aproximativ 3.37 la Superbet.
