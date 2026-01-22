ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 23 din SuperLiga este pe cale să înceapă. Toate echipele angrenate în campionat trag tare în aceste ultime etape, fiecare punct putând face diferența în lupta pentru play-off. Cum primele meciuri se joacă vineri, 23 ianuarie, noi am pregătit un bilet interesant pentru pontul zilei de la Superbet, pe meciul Hermannstadt – Dinamo.

Pontul zilei de vineri, 23 ianuarie. Bet Builder de cotă 3,25 la Superbet pentru Hermannstadt – Dinamo

Se anunță un duel extrem de interesant. Dinamo a început foarte bine anul competițional și a reușit să se impună la limită, în urma unui joc spectaculos, în fața lui U Cluj.

De cealaltă parte, Hermannstadt a arătat bine în partida cu Farul Constanța și a condus până aproape de final. În ciuda unei prestații bune, . Cum cele două formații sunt la poli opuși în clasament, Dinamo pleacă, cel puțin pe hârtie, ca favorită.

Dinamo a arătat bine atât în Antalya, cât și la revenirea în țară. Mai mult decât atât, „câinii” se pot lăuda cu . Noi credem că alb-roșii vor lua cele trei puncte. Cota pentru un pariu „2 solist” la Superbet este de 1,88.

În plus, ne așteptăm la un meci cu multe ocazii, întrucât, cel mai probabil, Dinamo va căuta să marcheze cât mai repede. Din acest motiv, adăugăm pe bilet și pronosticul „peste 4,5 șuturi pe poartă Dinamo”, cu o cotă de 1,82.

Spectacol ofensiv în Hermannstadt – Dinamo

Nu în ultimul rând, mizăm și pe forța ofensivă a echipelor. Ambele echipe vor trimite cei mai buni jucători pe teren, iar ocaziile vor fi de ambele porți. Noi credem că vor fi multe cornere, iar la Superbet avem cota 1,46 pentru pariul „peste 6,5 cornere în meci”.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, am ales de la Superbet o cotă de 1,88 pentru selecția „2 solist” în meciul Hermannstadt – Dinamo și o cotă de 1,82 pentru pronosticul „peste 4,5 șuturi pe poartă Dinamo” în același duel. Totodată, avem și o cotă de 1,46 pentru pariul „peste 6,5 cornere în meci”. Combinate pe un singur bilet, cele trei selecții ne oferă o cotă totală de 3,25, perfectă pentru un câștig de 325 de lei, în cazul în care alegem să mizăm 100 de lei.