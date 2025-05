Pontul zilei de vineri, 23 mai, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.00 la Superbet pentru CFR Cluj – FCSB

În acest weekend din SuperLiga se joacă meciurile din etapa a 10-a, ultima a play-off-ului, iar pontul zilei de vineri, 23 mai, vine de la partida CFR Cluj – FCSB. Nimic nu se mai poate schimba în clasament, dar cu siguranță va fi un duel doar al orgoliilor. Așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.00.

Partida dintre CFR Cluj – FCSB contează pentru ultima etapă a play-off-ului din SuperLiga și se va desfășura de la ora 20:30. Se vor întâlni primele două formații din ierarhia internă, dar meciul este unul fără miză.

Gazdele sunt cu sacii în căruță după ce au câștigat Cupa și și-au asigurat biletele pentru Europa League. Dar, tehnicianul și va dori să încheie sezonul cu o prestație bună în fața propriilor fani.

De partea cealaltă, ”roș-albaștrii” au primit săptămâna trecută trofeul acordat campioanei și . Este posibil ca jucătorii să se fi deconectat de la competiție și să își dorească să plece cât mai repede în vacanță.

Final de sezon la cel mai înalt nivel

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.00. S-ar putea ca Elias Charalambous să le dea minute și unor jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon și atunci am ales să jucăm variantele ”câștigă oricare repriză: CFR Cluj” și ”șansă dublă: 1x”.

Cel mai probabil va fi un joc în care echipa care va reuși să pună stăpânire pe centrul terenului va reuși să se impună. Însă, un factor important va fi și modul în care se vor prezenta cele două defensive, dar am zis să mizăm pe ”total cornere: sub 10.5” și ”total cornere CFR Cluj: sub 5.5”.

FCSB și CFR Cluj sunt cele mai bune formații din campionatul României și vor dori să încheie sezonul cu o prestație la cel mai înalt nivel. De aceea am ales să jucăm ”total goluri: peste 1.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.00 cu care puteți da lovitura la Superbet.

