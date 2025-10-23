Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 24 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 5,73 de la Superbet pentru FC Argeș – Dinamo și Csikszereda – Petrolul

Așa cum v-am obișnuit, revenim cu pontul zilei, pentru vineri, 24 octombrie, cu două meciuri din SuperLiga care ne aduc o cotă de 5,73 oferită de Superbet.
FANATIK
23.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri 24 octombrie din SuperLiga Cota de 573 de la Superbet pentru FC Arges Dinamo si Csikszereda Petrolul
Pontul zilei vă propune două meciuri din SuperLiga
ADVERTISEMENT

După spectacolul din Champions League, unde am avut goluri multe și dramatism la un nivel înalt, revenim la uzura campionatelor, unde lupta este pe termen lung.

Dinamo evită criza? Cotă 2.47 pentru meciul cu FC Argeș

Dinamo a pierdut meciul cu Rapid, 0-2, în ciuda faptului că a dominat la nivel statistic. „Câinii” nu au reușit să marcheze, în ciuda faptului că au avut ocazii foarte mari, iar acum Zeljko Kopic și elevii săi speră că acest ghinion nu se va repeta și la confruntarea cu FC Argeș. Piteștenii vor să se răzbune după ce au fost trimiși în liga secundă chiar de bucureșteni, în urmă cu doi ani, iar acum se gândesc la victorie.

ADVERTISEMENT

Jucătorii lui Bogdan Andone au avut un sezon foarte bun, peste așteptări, iar acum se luptă pentru un loc de play-off, la fel ca Dinamo. Totuși, noi mizăm pe experiența și plusul de valoare pe care îl au bucureștenii. Victoria formației alb-roșie, în confruntarea de la Mioveni, are o cotă de 2,47, și o să mergem pe acest pronostic.

Csikszereda – Petrolul, meciul care promite un fotbal deschis

Csikszereda și Petrolul vin ambele după victorii importante în campionat. Echipa din Miercurea Ciuc s-a impus, 2-0, la Hermannstadt, în timp ce trupa ploieșteană a bifat a doua victorie consecutivă, de data aceasta în fața celor de la CFR Cluj, 1-0. Găzarii par a fi o altă echipă după ce Eugen Neagoe l-a înlocuit pe Liviu Ciobotariu și speră să aibă un nou rezultat pozitiv.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în...
Digi24.ro
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani

Noi mizăm pe o confruntare care să fie deschisă, cu ocazii multe și goluri. Astfel, pentru meciul dintre Csikszereda și Petrolul, minim 3 goluri înscrise în meci, la o cotă de 2,32, este propunerea pe care o avem pentru pontul zilei. Astfel, cele două selecții ne aduc o cotă totală de 5,73, care la o miză de 100 de lei ne oferă un câștig de 573 de lei.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul!...
Digisport.ro
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Biletul zilei la pariuri, joi, 23 octombrie 2025. Câștig de 280 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 23 octombrie 2025. Câștig de 280 lei cu fotbal din Europa League
Pontul zilei de miercuri, 22 octombrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 22 octombrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Real Madrid – Juventus
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 22 octombrie 2025. Câștig de 366 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 22 octombrie 2025. Câștig de 366 lei cu fotbal din Champions League
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
HALUCINANT! Fostul antrenor de la FCSB, înșelat de clubul din România: 'Fac plângere...
iamsport.ro
HALUCINANT! Fostul antrenor de la FCSB, înșelat de clubul din România: 'Fac plângere penală'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!