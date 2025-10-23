Pontul zilei de vineri, 24 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 5,73 de la Superbet pentru FC Argeș – Dinamo și Csikszereda – Petrolul

ADVERTISEMENT

După spectacolul din Champions League, unde am avut goluri multe și dramatism la un nivel înalt, revenim la uzura campionatelor, unde lupta este pe termen lung.

Dinamo evită criza? Cotă 2.47 pentru meciul cu FC Argeș

Dinamo a pierdut meciul cu Rapid, 0-2, în ciuda faptului că a dominat la nivel statistic. „Câinii” nu au reușit să marcheze, în ciuda faptului că au avut ocazii foarte mari, iar acum Zeljko Kopic și elevii săi speră că acest ghinion nu se va repeta și la confruntarea cu FC Argeș. Piteștenii vor să se răzbune după ce au fost trimiși în liga secundă chiar de bucureșteni, în urmă cu doi ani, iar acum se gândesc la victorie.

Jucătorii lui Bogdan Andone au avut un sezon foarte bun, peste așteptări, iar acum se luptă pentru un loc de play-off, la fel ca Dinamo. Totuși, noi mizăm pe experiența și plusul de valoare pe care îl au bucureștenii. Victoria formației alb-roșie, în confruntarea de la Mioveni, are o cotă de 2,47, și o să mergem pe acest pronostic.

Csikszereda – Petrolul, meciul care promite un fotbal deschis

Csikszereda și Petrolul vin ambele după victorii importante în campionat. Echipa din Miercurea Ciuc s-a impus, 2-0, la Hermannstadt, în timp ce trupa ploieșteană a bifat a doua victorie consecutivă, de data aceasta în fața celor de la CFR Cluj, 1-0. Găzarii par a fi o altă echipă după ce Eugen Neagoe l-a înlocuit pe Liviu Ciobotariu și speră să aibă un nou rezultat pozitiv.

pe o confruntare care să fie deschisă, cu ocazii multe și goluri. Astfel, pentru meciul dintre Csikszereda și Petrolul, minim 3 goluri înscrise în meci, la o cotă de 2,32, este propunerea pe care o avem pentru . Astfel, cele două selecții ne aduc o cotă totală de 5,73, care la o miză de 100 de lei ne oferă un câștig de 573 de lei.