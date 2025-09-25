Pontul zilei de vineri, 26 septembrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru Universitatea Craiova – Dinamo

S-a scurs rapid prima săptămână cu meciuri de foc din UEFA Europa League, iar asta nu poate însemna decât un singur lucru. Revin duelurile din Superliga României, iar, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bet builder cu o cotă atractivă pentru partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de vineri, 26 septembrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru Botoșani – FCSB

Se anunță un meci extrem de interesant la Craiova. Oltenii vin cu un moral destul de slab după insuccesul din partida cu Oțelul, iar „Știința” este obligată să câștige pentru a nu pierde prima poziție după această etapă.

În schimb l. Formația din Ștefan cel Mare pare să ia o opțiune serioasă în ceea ce privește calificarea în play-off, asta după ce Zeljko Kopic a pierdut mulți jucători importanți în perioada de mercato din vară. Mai sunt multe runde de jucat până se va trage linie, însă echipa arată foarte bine.

ADVERTISEMENT

Noi mergem însă pe mâna unui rezultat pozitiv al oltenilor, întrucât, în cazul unui insucces, ar risca să piară primul loc din ierarhie. La Superbet avem cota 1,36 pentru ca elevii lui Mirel Rădoi să nu piardă cu Dinamo.

În plus, ne concentrăm și pe cartonașele din meci. În ultimele întâlniri dintre Universitatea Craiova și Dinamo nervii au fost întinși la maxim, și e foarte probabil să avem parte de același scenariu și în partida din acest weekend. La Superbet, cota pentru selecția „peste 4.5 cartonașe” este de 1,51, una destul de sigură.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, pregătit pentru duelul cu Dinamo

De asemenea, mizăm pe un meci bun făcut de Ș . Vârful oltenilor are nevoie de o reușită care să-i readucă încrederea și are cota 2,87 să expedieze măcar două șuturi pe poartă.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pontul zilei de vineri de la Superbet ne propune un Bet Builder pentru partida Universitatea Craiova – Dinamo, cu o cotă totală de 5,25, incluzând următoarele selecții: „1X”, „Total cartonașe peste 4,5” și „Total șuturi pe poartă Ștefan Baiaram: Peste 1,5”.