Pontul zilei de vineri, 26 septembrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru Universitatea Craiova – Dinamo

Cu pontul zilei de vineri, 26 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,25 la meciul Universitatea Craiova - Dinamo.
FANATIK
25.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri, 26 septembrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru Universitatea Craiova - Dinamo. Sursă foto: sportpictures

S-a scurs rapid prima săptămână cu meciuri de foc din UEFA Europa League, iar asta nu poate însemna decât un singur lucru. Revin duelurile din Superliga României, iar, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bet builder cu o cotă atractivă pentru partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo.

Se anunță un meci extrem de interesant la Craiova. Oltenii vin cu un moral destul de slab după insuccesul din partida cu Oțelul, iar „Știința” este obligată să câștige pentru a nu pierde prima poziție după această etapă.

În schimb, Dinamo vine după remiza cu Farul. Formația din Ștefan cel Mare pare să ia o opțiune serioasă în ceea ce privește calificarea în play-off, asta după ce Zeljko Kopic a pierdut mulți jucători importanți în perioada de mercato din vară. Mai sunt multe runde de jucat până se va trage linie, însă echipa arată foarte bine.

Noi mergem însă pe mâna unui rezultat pozitiv al oltenilor, întrucât, în cazul unui insucces, ar risca să piară primul loc din ierarhie. La Superbet avem cota 1,36 pentru ca elevii lui Mirel Rădoi să nu piardă cu Dinamo.

În plus, ne concentrăm și pe cartonașele din meci. În ultimele întâlniri dintre Universitatea Craiova și Dinamo nervii au fost întinși la maxim, și e foarte probabil să avem parte de același scenariu și în partida din acest weekend. La Superbet, cota pentru selecția „peste 4.5 cartonașe” este de 1,51, una destul de sigură.

Ștefan Baiaram, pregătit pentru duelul cu Dinamo

De asemenea, mizăm pe un meci bun făcut de Ștefan Baiaram, atacantul care vrea să își ia „revanșa” după discuțiile din ultimul timp. Vârful oltenilor are nevoie de o reușită care să-i readucă încrederea și are cota 2,87 să expedieze măcar două șuturi pe poartă.

În concluzie, pontul zilei de vineri de la Superbet ne propune un Bet Builder pentru partida Universitatea Craiova – Dinamo, cu o cotă totală de 5,25, incluzând următoarele selecții: „1X”, „Total cartonașe peste 4,5” și „Total șuturi pe poartă Ștefan Baiaram: Peste 1,5”.

