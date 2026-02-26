Pontul zilei de vineri, 27 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Universitatea Cluj – Oțelul Galați

ADVERTISEMENT

Se dau ultimele bătălii pentru locurile de play-off, iar meciul dintre Universitatea Cluj și Oțelul este unul extrem de important din etapa 29. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.25.

Pontul zilei de vineri, 27 februarie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea dintre Universitatea Cluj – Oțelul Galați

Universitatea Cluj – Oțelul Galați este unul dintre cele mai așteptate meciuri din etapa cu numărul 29, mai ales de către fanii FCSB. Pe lângă faptul că trebuie să-și câștige toate meciurile, roș-albaștrii trebuie să fie atenți și la rezultatele celorlalte contracandidate.

ADVERTISEMENT

însă înainte de asta vor fi „suporterii” oțelarilor. Ardelenii sunt într-o formă bună, însă nici echipa antrenată de Laszlo Balint nu este o echipă accesibilă. Totuși, din cauza presiunii, suntem de părere că formația lui Bergodi va claca și nu va reuși să obțină cele trei puncte, tocmai de aceea vom miza pe „X2”.

Miza meciului ar putea să o facă pe U Cluj să joace destul de pragmatic, iar golurile ar putea întârzia să apară. Următorul pariu pe Bet Builderul de vineri va fi „Sub 3.5 goluri în meci”

ADVERTISEMENT

U Cluj a dat lovitura cu Jovo Lukic

Jovo Lukic este golgheterul echipei, cu 13 reușite în acest campionat. Bosniacul este în mare formă și credem că va trimite cel puțin un șut pe spațiul porții: „Jovo Lukic, peste 0,5 șuturi pe poartă”.

ADVERTISEMENT

Nu în ultimul rând, vom pune și un pariu pe cornere. U Cluj este clar echipa care-și va dori victoria, iar pentru acest lucru va ataca cu toate puterile, din această cauză vom miza pe „U Cluj va avea mai multe cornere”.

Așadar, Bet Builderul de cotă 4.25 de la SUPERBET pentru meciul Universitatea Cluj – Oțelul Galați conține următoarele pariuri:

ADVERTISEMENT