Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 27 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Universitatea Cluj – Oțelul Galați

Cu pontul zilei de vineri, 27 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Universitatea Cluj - Oțelul Galați
FANATIK
26.02.2026 | 23:15
Pontul zilei de vineri 27 februarie Bet Builder de cota 425 la Superbet pentru Universitatea Cluj Otelul Galati
Pontul zilei de vineri este realizat pe baza partidei dintre U Cluj și Oțelul Galați. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Se dau ultimele bătălii pentru locurile de play-off, iar meciul dintre Universitatea Cluj și Oțelul este unul extrem de important din etapa 29. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.25.

Pontul zilei de vineri, 27 februarie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea dintre Universitatea Cluj – Oțelul Galați

Universitatea Cluj – Oțelul Galați este unul dintre cele mai așteptate meciuri din etapa cu numărul 29, mai ales de către fanii FCSB. Pe lângă faptul că trebuie să-și câștige toate meciurile, roș-albaștrii trebuie să fie atenți și la rezultatele celorlalte contracandidate.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii trebuie să-și câștige partida cu UTA din această etapă, însă înainte de asta vor fi „suporterii” oțelarilor. Ardelenii sunt într-o formă bună, însă nici echipa antrenată de Laszlo Balint nu este o echipă accesibilă. Totuși, din cauza presiunii, suntem de părere că formația lui Bergodi va claca și nu va reuși să obțină cele trei puncte, tocmai de aceea vom miza pe „X2”.

Miza meciului ar putea să o facă pe U Cluj să joace destul de pragmatic, iar golurile ar putea întârzia să apară. Următorul pariu pe Bet Builderul de vineri va fi „Sub 3.5 goluri în meci”

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

U Cluj a dat lovitura cu Jovo Lukic

Atacantul care nu a confirmat la Craiova este de neoprit în tricoul „șepcilor roșii”. Jovo Lukic este golgheterul echipei, cu 13 reușite în acest campionat. Bosniacul este în mare formă și credem că va trimite cel puțin un șut pe spațiul porții: „Jovo Lukic, peste 0,5 șuturi pe poartă”.

ADVERTISEMENT
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro!...
Digisport.ro
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027

Nu în ultimul rând, vom pune și un pariu pe cornere. U Cluj este clar echipa care-și va dori victoria, iar pentru acest lucru va ataca cu toate puterile, din această cauză vom miza pe „U Cluj va avea mai multe cornere”.

Așadar, Bet Builderul de cotă 4.25 de la SUPERBET pentru meciul Universitatea Cluj – Oțelul Galați conține următoarele pariuri:

ADVERTISEMENT
  • U Cluj – Oțelul Galați: X2 – cotă 1.92
  • Total goluri: sub 3.5 – cotă 1.23
  • Cornere 1X2: U Cluj – cotă 1,53
  • Jovo Lukic, peste 0,5 șuturi pe poartă – cotă 1,41
Biletul zilei la pariuri, joi, 26 februarie 2026. Câștig de 247 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 26 februarie 2026. Câștig de 247 de lei cu două meciuri din Europa League
Pontul zilei de miercuri, 25 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 25 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Juventus – Galatasaray
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 25 februarie 2026. Câștig de 366 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 25 februarie 2026. Câștig de 366 de lei cu două meciuri din Champions League
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Hagi a sărit în ajutorul colegului din Generația de Aur: 'Ceva atipic'
iamsport.ro
Gică Hagi a sărit în ajutorul colegului din Generația de Aur: 'Ceva atipic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!