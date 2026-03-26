Pontul zilei de vineri, 27 martie. Cotele la titlul de golgheter în acest sezon de SuperLiga

Bătăliile pentru titlu, precum și pentru salvarea de la retrogradare sunt acerbe în acest sezon al SuperLigii. Atacanții vor juca roluri importante în ambele scenarii. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET dacă vor alege inspirat numele celui care va termina acest sezon din postura de golgheter al României.

Pontul zilei de vineri, 27 martie. Cum arată cotele la titlul de golgheter în acest sezon de SuperLiga

SuperLiga are parte de un nou sezon extrem de interesant, atât în play-off cât și în play-out. Până acum s-au înscris multe goluri și există nume interesante în cursa pentru titlul de golgheter în actuala stagiune. Cel mai surprinzător nume vine de la U Cluj, unde Jovo Lukic are un sezon fantastic în tricoul ardelenilor. , bosniacul are 16 goluri în actualul sezon.

, atacantul de 27 de ani are o cotă de 2.20 să devină golgheterul SuperLigii. Următorul fotbalist care traversează un sezon faorte bun și a contribuit până acum la succesele echipei sale este Alexandru Dobre. Cu 15 goluri înscrise până acum și o cotă de 2.65 la titlul de golgheter, extrema dreaptă a Rapidului este un concurent serios pentru Lukic.

CFR Cluj și FCSB se duelează acum pentru cine va oferi golgheterul SuperLigii

Dacă în sezonul regular, CFR Cluj și FCSB au dus o luptă crâncenă pentru calificarea în play-off, bătălie câștigată finalmente de „feroviari”, acum cele două se luptă să ofere golgheterul acestui sezon de SuperLiga. Cele două echipe îi propun, în acest sens, pe Andrei Cordea și Florin Tănase, care împart același număr de goluri – 11. Chiar și cotele oferite de SuperBet sunt identice – 5.00.

De la cele două echipe se mai înscriu pe lista potențialilor golgheteri, însă cu șanse mai mici, Daniel Birligea și Meriton Korenica. Vârful FCSB-ului are o cotă de 25.00 pentru a deveni cel mai bun marcator în acest sezon, în timp ce kosovarul de la CFR Cluj are o cotă de 35.00.

Golgheter surpriză din play-out sau de la aspiranta la titlu din play-off

Alți jucători de urmărit până la finalul sezonului sunt Alexandru Ișfan, care are un sezon bun la Farul, echipa din play-out, dar și Steven Nsimba, atacantul letal de la Universitatea Craiova. Dacă primul are o cotă de 25.00 să devină golgheter, cel de-al doilea are 10.00 în dreptul acestui pronostic.

