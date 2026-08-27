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Etapa 7 de SuperLiga debutează vineri, 28 august, și e prilejul unui nou Bet Builder la Superbet pentru pontul zilei. Am combinat trei pronosticuri diferite la U Cluj – Petrolul și am obținut o cotă totală de 3,50.

Pontul zilei de vineri, 28 august 2026: Bet Builder la U Cluj – Petrolul

La startul meciului, U Cluj și Petrolul sunt egale în clasamentul SuperLigii, cu câte 9 puncte de fiecare parte. Ardelenii, însă, au un meci mai puțin, derby-ul cu CFR Cluj, amânat când „feroviarii” evoluau în preliminariile Conference League. U Cluj a avut un parcurs perfect în campionat pe teren propriu. Elevii lui au câștigat toate cele trei partide disputate acasă. U Cluj a învins pe rând Farul, FC Botoșani și UTA Arad, de fiecare dată cu 2-1.

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De partea cealaltă, Petrolul a avut probleme în deplasare, mai ales împotriva formațiilor de play-off din sezonul trecut. Prahovenii au pierdut 0-1 la FC Argeș și 0-4 la U Craiova. Singurul rezultat pozitiv în deplasare a fost un 2-1 la Voluntari, în urmă cu două etape. Și contra lui U Cluj, Petrolul pornește cu șansa a doua, având o cotă de 4,75 să se impună. Mai degrabă va pierde și prima selecție din pontul zilei de vineri, 28 august, este „1” (victoria lui U Cluj), pronostic ce are o cotă individuală de 1,80.

Pariu pe goluri la U Cluj – Petrolul

Pentru al doilea pronostic din Bet Buiderul pentru vineri, 28 august, mizăm pe goluri. Mai exact, pe câte reușite vor avea gazdele. Selecția pentru acest meci este „peste 1,5 goluri U Cluj”, la cotă individuală de 1,92. Justificarea pentru această alegere este că ardelenii au marcat de minimum două ori în fiecare joc de pe teren propriu. Mai mult, Petrolul nu strălucește defensiv, și a încasat cel puțin două goluri în meciuri cu adversarii tari. Am amintit de înfrângerea 0-4 din Bănie și completăm cu eșecul din runda trecută, , chiar la Ploiești.

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Duel și pe cornere

Dincolo de rezultatul final, variante 1X2 sunt disponibile și pentru diverse statistici, iar una dintre ele este numărul total de cornere pentru fiecare echipă în parte. În acest caz, am ales din nou opțiunea „cornere 1X2” – „1” (U Cluj va avea mai multe cornere decât Petrolul), care are o cotă individuală de 1,54. U Cluj este o formație ce preferă jocul ofensiv și va duce acțiunea aproape de careul advers. Iar acest lucru ar trebui să favorizeze și obținerea multor lovituri de la colț. E drept, situația se poate schimba, dacă U Cluj deschide repede scorul și Petrolul e nevoit să atace. Însă prahovenii au fost dominați la acest capitol de divizionara secundă CSM Reșița în Cupă, când raportul cornerelor a fost 10-1 pentru reșițeni.

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Pontul zilei de vineri, 28 august 2026: cotă 3,50 la U Cluj – Petrolul

În concluzie, cele trei pronosticuri la U Cluj – Petrolul, victoria gazdelor cu cel puțin două goluri marcate și mai multe cornere decât oaspeții, ne aduc o cotă totală atractivă. Am folosit opțiunea Bet Builder de la Superbet și am obținut cota 3,50. Să fie verde!

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Atenție! Pontul zilei este un pariu care nu garantează în niciun fel câștigarea vreunei sume de bani. Pariați responsabil și pe mize pe care vă permiteți să le pierdeți.