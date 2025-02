Pontul zilei de vineri, 28 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.25 la Superbet pentru Sepsi – CFR Cluj

Etapa a 29-a din SuperLiga pornește la drum vineri, 28 februarie, iar cel mai interesant joc a zilei este cel dintre Sepsi și CFR Cluj și de aici vă oferim și pontul zilei. Gazdele își joacă șansa de a rămâne în cursa pentru play-off, în timp ce feroviarii nu vor să piardă contactul cu plutonul fruntaș. Pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 3.25.

Pontul zilei de vineri, 28 februarie, din SuperLiga. Cotă de 3.25 cu care puteți da lovitura la meciul Sepsi – CFR Cluj

Runda cu numărul 29, penultima sezonului regulat din SuperLiga, propune mai multe partide interesant. Una dintre acestea este cea dintre Sepsi și CFR Cluj, două formații care au însă obiective diferite în acest sezon.

În ciuda faptului că Sepsi mai are doar șanse teoretice de a prinde play-off-ul, patronul . Însă, un nou rezultat negativ ar putea aduce un vânt de schimbare.

De partea cealaltă, clujenii sunt neînvinși în ultimele 9 întâlniri de campionat și sunt cu gândul la play-off-ul ce se anunță extrem de încins, dar care poate aduce titlul în Gruia după o pauză de doi ani.

După ce în urmă cu 10 zile patronul Neluțu Varga a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că s-a săturat de scuzele găsite de antrenorul Dan Petrescu și , apele par să se fi liniștit în tabăra CFR-ului. Iar la acest lucru a contribuit și victoria fără dubii în fața Petrolului.

CFR va încerca să profite de disperarea covăsnenilor

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru această partidă conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 3.25. Este clar că va fi un meci încins la Sfântu Gheorghe și atunci am ales să jucăm varianta ”faulturi comise de Damjan Djokovic: peste 0.5”.

Sepsi va miza totul pe cartea atacului în speranța că va păstra în continuare șanse de a termina în Top 6, însă echipa lui Dan Petrescu are experiența necesară de a absorbi orice fel de presiune și atunci am zis să mizăm pe ”total goluri Sepsi: sub 1.5” și ”total goluri Sepsi în prima repriză: sub 0.5”.

CFR va încerca să profite de spațiile din defensiva gazdelor, însă este puțin probabil să avem un joc cu multe reușite. De aceea am ales să jucăm ”total goluri: sub 3.5” și ”total șuturi pe poartă CFR Cluj: peste 3.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 3.25 cu care puteți da lovitura la Superbet.