Pontul zilei de vineri, 28 martie, din SuperLiga. Dați lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 4.50 la Sepsi – Hermannstadt

Etapa a 2-a a play-out-ului din SuperLiga începe vineri, 28 martie, iar cel mai interesant joc al zilei este cel dintre Sepsi și FC Hermannstadt și de aici vă oferim și pontul zilei. Este un duel interesante între două formații care au aspirații mult mai înalte, iar pariorii pot face un profit frumușel la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.50.

Pontul zilei de vineri, 28 martie, din SuperLiga. Cotă de 4.50 la Superbet pentru un Bet Builder la Sepsi – Hermannstadt

Sepsi și Hermannstadt își ling rănile după ce au ratat accederea în play-off și și-au fixat ca obiectiv clasarea pe unul dintre primele două locuri în play-out, pe care se și află acum, pentru a intra în barajul ce poate aduce in extremis o calificare în cupele europene.

Covăsnenii au început dezastruos partea finală a sezonului și au pierdut acasă în fața codașei Gloria Buzău. Această înfrângere nu i-a picat deloc bine patronului Laszlo Dioszegi, care a decis să se despartă de antrenorul Valentin Suciu și .

Nici sibienii nu au început prea bine play-out-ul, reușind doar o remiză pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Chiar și așa, și speră să se mențină acolo până la final.

Măldărășanu vrea să dea lovitura la Sfântu Gheorghe

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru această partidă conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 4.50. La Sfântu Gheorghe ar trebui să ne aștepte un joc de calitate, ambele echipe având în componență jucători de valoare și atunci vom miza pe ”total șuturi pe poartă: peste 6.5” și ”șuturi pe poartă Dorian Babunski: peste 0.5”.

Actuala ediție a play-out-ului este extrem de echilibrată și orice pas greșit te poate coborî în zona periculoasă. Este un motiv în plus de presiune pe umerii jucătorilor și de aceea am ales să jucăm ”total cornere Sepsi: sub 6.5” și ”total goluri: sub 3.5”.

Este clar că Dorinel Munteanu va încerca să schimbe ceva în tabăra celor de la Sepsi, dar timpul avut la dispoziție după preluarea echipei a fost unul scurt. Plecând de la această idee, vom lua pe bilet varianta: ”șansă dublă: x2”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 4.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

