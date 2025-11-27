Pontul zilei de vineri, 28 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Rapid – Csikszereda

ADVERTISEMENT

O nouă etapă din SuperLiga începe vineri. Situația din clasament este echilibrată, mai ales după rezultatele din runda anterioară. Pontul zilei de vineri de la Superbet vine de la partida Rapid – Csikszereda, care se va disputa pe arena din Giulești.

Pontul zilei de vineri, 28 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Superbet pe etapa 18 din Superliga

Etapa cu numărul 18 promite o partidă interesantă lângă Podul Grant. Liderul campionatului, Rapid, și nou-promovata Csikszereda sunt gata de un duel aprig, ambele echipe fiind avide după puncte. , giuleștenii nu concep să nu obțină, în fața propriilor fani, cele trei puncte. Și, cum pe teren propriu, alb-vișiniii sunt o forță, mizăm pe 1 solist la final, cu o cotă de 1,43.

Nu ne oprim, însă, aici. Mergem mai departe cu pariurile pe Rapid – Csikszereda. Ne așteptăm la un meci strâns între cele două echipe, mai ales că oaspeții au și moral ridicat, după . Credem că ciucanii vor veni pe Giulești axați pe apărare și că vor încerca să surprindă pe contraatac. Totodată, Rapid nu e genul de echipă care să-și umilească adversarul, deci anticipăm o partidă cu sub 3,5 goluri cu o cotă de 1,49.

Rapid – Csikszereda, în Giulești. Alb-vișiniii nu concep să rateze victoria

Completăm acest Bet Builder cu o altă cotă. De această dată ne îndreptăm spre cornere. Mizăm pe faptul că Rapid, cu fanii în spate, va ataca încă din primul minut. Defensiva ciucanilor va fi, clar, sub presiune, astfel că ne așteptăm la cel puțin șase lovituri de colț executate de echipa lui Constantin Gâlcă. Rapid va avea peste 5,5 cornere are cotă 1,55.

În concluzie, pentru pontul zilei de vineri în Superliga, combinăm trei selecții pe partida Rapid – Csikszereda. Alb-vișiniii câștigă (1,43), total goluri în meci sub 3,5 (1,49) și giuleștenii au peste 5,5 cornere (1.55) totalizează o cotă finală finală de 3,10. Numai bună pentru un câștig considerabil dacă alegem să mizăm 100 de lei.