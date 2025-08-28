Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 29 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.00 la Superbet pentru Rapid – UTA

Cu pontul zilei de vineri, 29 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.00 la meciul Rapid - UTA
FANATIK
28.08.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri 29 august din SuperLiga Bet Builder de cota 500 la Superbet pentru Rapid UTA
Pontul zilei de vineri, 29 august, este realizat pe baza meciului dintre Rapid și UTA. Foto: Sportpictures.eu

Meciul dintre Rapid și UTA deschide etapa cu numărul 8 a SuperLigii României. Ambele echipe sunt într-o formă bună, cel puțin din punct de vedere al punctelor din clasament, iar pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.00 la meciul de pe Giulești.

Pontul zilei de vineri, 29 august. Cotă de 5.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Rapid – UTA

La fel ca în sezonul trecut, pe vremea când antrena la Universitatea Craiova, Costel Gâlcă are un debut foarte bun de campionat și la Rapid. Cu toate că echipa pare să aibă multe lacune, giuleștenii au adunat 15 puncte în clasament din 21 posibile.

De cealaltă parte, UTA este una dintre surprizele debutului de sezon cu Adrian Mihalcea la cârmă. La fel ca Rapid, „Bătrâna Doamnă” este neînvinsă în primele 7 meciuri din SuperLiga României, deși rezultatul din minutul 80 al primei etape nu promitea acest lucru.

Suntem de părere că ambele echipe vor rămâne fără înfrângere, iar meciul se va îndrepta către o remiză, însă, pentru a avea mai multe șanse, vom începe Bet Builder-ul cu „X2”.

Meci încins pe Giulești

În partida de deschidere a rundei vom paria pe un meci intens, însă nu cu foarte multe goluri, de aceea vom continua pariul de tip Bet Builder cu pronosticul „Sub 3.5 goluri”. 

În final, pentru că a dat dovadă de implicare în toate meciurile de până acum și de multe ori încearcă să rezolve acțiuni pe cont propriu, vom paria pe „Peste 0,5 șuturi pe poartă Alex Dobre”, selecție ce închide Bet Builder-ul în cotă 5,00.

În concluzie, pontul zilei de vineri, 29 august, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 5.00, pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Rapid – UTA cu următoarele selecții: „Șansă dublă: X2”, „Sub 3,5 goluri în meci” și „Șuturi pe poartă: Alex Dobre – peste 0.5”.

  • 5.65 este cota oferită de Superbet pentru „2 solist” în meciul Rapid – UTA Arad

