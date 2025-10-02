Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 3 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Dinamo

Cu pontul zilei de vineri, 3 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.25 la meciul Unirea Slobozia - Dinamo.
FANATIK
02.10.2025 | 22:59
Pontul zilei de vineri 3 octombrie din SuperLiga Bet Builder de cota 525 la Superbet pentru Unirea Slobozia Dinamo
Pontul zilei de vineri, 3 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Unirea Slobozia - Dinamo. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Runda a 12-a din Superligă debutează vineri, de la ora 20:30, cu partida de la Clinceni dintre Unirea Slobozia și Dinamo. Este un duel între două echipe care se află momentan pe loc de play-off, iar pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.25.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de vineri, 3 octombrie. Cotă de 5.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Unirea Slobozia – Dinamo

Alături de FC Botoșani și FC Argeș, Unirea Slobozia se numără printre surprizele plăcute ale acestui sezon de Superligă. Ialomițenii, care s-au salvat de la retrogradare într-un mod dramatic în sezonul precedent, ocupă în acest moment locul 6, cu 18 puncte obținute în primele 11 runde.

Trupa pregătită de Andrei Prepeliță a obținut 7 puncte din ultimele trei partide, însă va avea o misiune dificilă contra lui Dinamo. „Câinii” sunt neînvinși în ultimele 8 meciuri disputate în Superligă, iar în runda precedentă au obținut un egal pe terenul liderului Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

În acest context, Dinamo pornește cu prima șansă în meciul care se va disputa la Clinceni, iar prima variantă pe care am ales să o jucăm pe Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci este „2 solist”.

Duel interesant între Slobozia și Dinamo

Unirea Slobozia și Dinamo se numără printre echipele cu cel mai bun randament defensiv în acest sezon, având 11 goluri primite până în acest moment. Ne așteptăm ca miza jocului să joace un rol important, așadar am ales pronosticul „Ambele echipe marchează (GG): Nu”.

ADVERTISEMENT
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”:...
Digi24.ro
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”

În marea majoritate a meciurilor disputate de Dinamo în actuala stagiune, trupa pregătită de Zeljko Kopic a avut mai multe lovituri de colț decât adversara. Suntem de părere că acest lucru se va întâmpla și în partida de la Clinceni, așadar am ales să jucăm „Cornere 1×2: Dinamo București”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 5.25 cu care puteți da lovitura la SUPERBET.

ADVERTISEMENT
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și...
Digisport.ro
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Biletul zilei la pariuri, joi, 2 octombrie 2025. Câștig de 452 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 2 octombrie 2025. Câștig de 452 de lei cu fotbal european
Profeție uluitoare a lui Don Mitică la FCSB – Craiova. Ce pronosticuri dă...
Fanatik
Profeție uluitoare a lui Don Mitică la FCSB – Craiova. Ce pronosticuri dă la meciurile celor două rivale în cupele europene
Pontul zilei de miercuri, 1 octombrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe calificarea în...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 1 octombrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe calificarea în play-off
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un fundaș al FCSB, BATJOCORIT de jurnaliștii elvețieni: 'Poate e atacant și joacă...
iamsport.ro
Un fundaș al FCSB, BATJOCORIT de jurnaliștii elvețieni: 'Poate e atacant și joacă acolo doar pentru că i-a ordonat Gigi Becali! Ce face pe acel post e un mister'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!