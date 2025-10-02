Pontul zilei de vineri, 3 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Dinamo

Runda a 12-a din Superligă debutează vineri, de la ora 20:30, cu partida de la Clinceni dintre Unirea Slobozia și Dinamo. Este un duel între două echipe care se află momentan pe loc de play-off, iar pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 5.25.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de vineri, 3 octombrie. Cotă de 5.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Unirea Slobozia – Dinamo

Alături de și FC Argeș, Unirea Slobozia se numără printre surprizele plăcute ale acestui sezon de Superligă. Ialomițenii, care s-au salvat de la retrogradare într-un mod dramatic în sezonul precedent, ocupă în acest moment locul 6, cu 18 puncte obținute în primele 11 runde.

Trupa pregătită de Andrei Prepeliță a obținut 7 puncte din ultimele trei partide, însă va avea o misiune dificilă contra lui Dinamo. „Câinii” sunt neînvinși în ultimele 8 meciuri disputate în Superligă, iar .

ADVERTISEMENT

În acest context, Dinamo pornește cu prima șansă în meciul care se va disputa la Clinceni, iar prima variantă pe care am ales să o jucăm pe Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci este „2 solist”.

Duel interesant între Slobozia și Dinamo

Unirea Slobozia și Dinamo se numără printre echipele cu cel mai bun randament defensiv în acest sezon, având 11 goluri primite până în acest moment. Ne așteptăm ca miza jocului să joace un rol important, așadar am ales pronosticul „Ambele echipe marchează (GG): Nu”.

ADVERTISEMENT

În marea majoritate a meciurilor disputate de Dinamo în actuala stagiune, trupa pregătită de Zeljko Kopic a avut mai multe lovituri de colț decât adversara. Suntem de părere că acest lucru se va întâmpla și în partida de la Clinceni, așadar am ales să jucăm „Cornere 1×2: Dinamo București”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 5.25 cu care puteți da lovitura la SUPERBET.