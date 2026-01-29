ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 24 din Superliga debutează vineri, iar capul de afiș al zilei este partida din capitală dintre Dinamo și Petrolul, care se va disputa începând cu ora 20:00. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de vineri, 30 ianuarie.

Pontul zilei de vineri, 30 ianuarie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Dinamo – Petrolul

Dinamo a început noul an cu două victorii, 1-0 cu U Cluj și 2-1 cu Hermannstadt, iar „câinii” se află pe locul 3 în clasament, la doar două puncte în urma liderului Universitatea Craiova. Gruparea pregătită de Zeljko Kopic pornește cu prima șansă și în duelul cu Petrolul, echipă aflată pe locul 13.

„Lupii galbeni” nu au înscris niciun gol în meciurile oficiale disputate în 2026, , cât și de Farul, 1-0. În acest context, suntem de părere că Dinamo va obține un succes clar în partida care va avea loc pe Arcul de Triumf și am ales varianta „1 pauză/1 final”.

Dinamo, favorită contra Petrolului

Dinamo și-a dominat clar adversarele din acest an la capitolul faze fixe. În meciul cu U Cluj, raportul cornerelor a fost 6-0 în favoarea echipei lui Kopic, iar în , sibienii au beneficiat de o singură lovitură de colț, în timp ce Dinamo a avut 8. În acest context, am ales să mizăm pe pronosticurile „Total cornere Dinamo: peste 5.5” și „Total goluri: peste 1.5”.

În concluzie, pontul zilei de vineri de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.50 pentru un Bet Builder la meciul Dinamo – Petrolul, construit pe următoarele selecții:

