Pontul zilei de vineri, 31 iulie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,25 la Superbet de la Oțelul – Dinamo

Etapa a 3-a din SuperLiga programează vineri, de la ora 21:30, la Galați, un foarte interesant meci Oțelul – Dinamo. Sunt două echipe în formă bună, cu atacuri eficiente, care ne pot aduce o cotă excelentă la Pontul zilei de vineri, 31 iulie. Am ales din oferta SUPERBET, secțiunea Bet Builder, trei pariuri cu șanse mari de reușită.
Echipa din ”Ștefan cel Mare” se duce pe malul Dunării din postura de performeră a rundei anterioare. În weekendul trecut, echipa portughezului Nuno Campos (51 de ani) a demolat-o pe Universitatea Craiova, scor 5-1. A fost un meci în care ”câinii” putea să marcheze mult mai multe goluri. De altfel, aceștia au avut un gol anulat și un penalty întors de VAR.
În runda a 3-a de SuperLiga, Dinamo are un meci dificil pe terenul unei echipe care nu a pierdut în primele două etape. Oțelul a învins pe CFR Cluj, scor 2-1, apoi a fost la câteva secunde de a pleca cu toate punctele de la UTA. Arădenii au egalat în minutul 90+4. La meciul de vineri anticipăm un meci echilibrat, în care oaspeții vor pleca cel puțin cu un punct în Capitală. Cota la SUPERBET pentru x2 este 1,31.
Ne-am îndreptat apoi atenția, în acest pariu Bet Builder, spre cornere și șuturi. În cele două meciuri jucate de Oțelul, cu CFR Cluj și cu UTA Arad, au fost câte 10, respective 11 cornere în partidă. Dinamo a stat și ea bine la acest capitol: 9 cornere în meciurile cu Petrolul și Universitatea Craiova. Cota pentru cel puțin 8 cornere în meciul Oțelul – Dinamo este 1,36.
Cel mai riscant pariu de pe acest Bet Builder este cel legat de șuturi. Am mizat pe faptul că Dinamo își va arăta din nou forța ofensivă și va ataca poarta lui Cosmin Dur-Bozoancă. ”Câinii” au tras 22 de șuturi cu Petrolul și 18 cu Craiova. Acum avem nevoie de doar 15 pentru o cotă de 1,97 la SUPERBET.
Cota finală de pe acest Bet Builder de la meciul Oțelul – Dinamo este una excelentă: 3,25. Cu doar 100 de lei mizați la SUPERBET putem câștiga 325 de lei. E important de spus că acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.