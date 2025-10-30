Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 31 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Dinamo – CFR Cluj

Cu pontul zilei de vineri, 31 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Dinamo - CFR Cluj.
FANATIK
30.10.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri 31 octombrie din SuperLiga Bet Builder de cota 425 la Superbet pentru Dinamo CFR Cluj
Pontul zilei de vineri, 31 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 4.25 de la Superbet pentru Dinamo - CFR Cluj. Sursă foto: sportpictures
O nouă etapă din SuperLiga României se apropie de start, iar meciul dintre Dinamo și CFR Cluj va da startul rundei cu numărul 15. Pariorii au ocazia să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Dinamo – CFR Cluj.

Pontul zilei de vineri, 31 octombrie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Dinamo – CFR Cluj

Deși jocul lor nu a impresionat până în acest moment, CFR Cluj poate începe să acumuleze puncte în clasament, iar la începutul acestei etape ar putea aduna trei puncte din duelul cu Dinamo.

Mai mult accidentat în acest start de sezon, Louis Munteanu va fi folosit mai mult ca sigur de noul antrenor al „feroviarilor”, Daniel Pancu, tehnician cu care vârful a impresionat la Campionatul European din vară. Tocmai de aceea vom începe Bet Builderul cu selecția „Louis Munteanu peste 1,5 șuturi pe poartă”.

Spectacol ofensiv în Dinamo – CFR Cluj

De fiecare dată partidele disputate între Dinamo și CFR Cluj au fost extrem de ofertante din ambele tabere. „Câinii” se află în zona fruntașă a clasamentului, pe când elevii lui Daniel Pancu trebuie să recupereze distanța față de echipele aflate pe loc de play-off.

Având în vedere cele spuse mai sus, continuăm pontul zilei de vineri, 31 octombrie, cu selecția „peste 8,5 cornere în meci”, spectacolul ofensiv fiind cu siguranță asigurat de jucătorii trimiși în teren.

În concluzie, pontul zilei de vineri, 31 octombrie, de la SUPERBET ne oferă o cotă totală de 4.25 pentru un pariu de tip Bet Builder la meciul Dinamo – CFR Cluj cu următoarele selecții: „Louis Munteanu peste 1,5 șuturi pe poartă” și „peste 8,5 cornere în meci”.

