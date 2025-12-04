Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 5 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,00 la Oțelul – Unirea Slobozia

Cu pontul zilei de vineri, 5 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la Oțelul - Unirea Slobozia, partidă care contează pentru etapa a 19-a din SuperLiga.
FANATIK
04.12.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri, 5 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,00 la Oțelul - Unirea Slobozia. Foto: Fanatik
Runda cu numărul 19 din Superliga României începe vineri, pe 5 decembrie, iar FANATIK a pregătit un bet builder pe duelul dintre Oțelul Galați – Unirea Slobozia pentru pontul zilei de vineri.

Ialomițenii merg în Galați cu moralul la minim după cele șase înfrângeri consecutive înregistrate. Jucătorii lui Andrei Prepliță trebuie să rămână concentrați pentru a nu intra în zona periculoasă a clasamentului.

De cealaltă parte, Oțelul este într-o formă bună, iar gălățenii au motive să spere la calificarea în playoff-ul Superligii României. Un eventual succes în fața Unirii Slobozia ar aduce echipa lui Balint și mai aproape de locul 6.

Noi credem că meciul dintre Oțelul și Unirea Slobozia va fi unul cu goluri și cu ocazii de ambele părți, iar din acest motiv alegem selecția „ambele marchează – Da”, un prognostic cu șanse bune de reușită și cu cota 2,07 la Superbet.

De asemenea, credem că meciul de la Galați nu se va încheia la egalitate, întrucât cele două echipe nu se vor mulțumi cu un singur punct, deși mai e mult de jucat până vom ști componența playoff-ului. La Superbet, pronosticul „dublă 1-2” are cota 1,25.

Se anunță spectacol la Galați

În plus, ne orientăm și pe numărul de goluri. Etapa precedentă ne-a adus dueluri spectaculoase și astfel credem această rundă va avea parte de meciuri cu multe reușite. La Superbet avem cota 1,95 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri”.

În concluzie, pentru pontul zilei avem o cotă totală foarte atractivă formată din cele trei selecții propuse la Superbet pentru duelul de la Galați. „Ambele marchează – Da” are o cotă de 2,07, selecția „dublă 12” este cotată la 1,25, iar „peste 2,5 goluri” vine cu o cotă de 1,95. Combinate într-un singur betbuilder, cele trei opțiuni oferă o cotă finală de aproximativ 3,00, numai bună pentru un câștig de 300 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

