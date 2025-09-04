Pontul zilei de vineri, 5 septembrie. Bet Builder de cotă 9.50 la Superbet pentru România – Canada

Campionatele au luat o pauză pentru a face loc meciurilor echipelor naționale, iar pontul zilei de vineri, 5 septembrie, vine de la partida amicală România – Canada. Este un bun prilej pentru ambele formații să vadă la ce nivel se află în acest moment, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 9.50.

Pontul zilei de vineri, 5 septembrie. Cotă de 9.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea România – Canada

Meciul dintre România și Canada se joacă pe Arena Națională din Capitală și este programată de la ora 21:00. ”Tricolorii” au pauză în grupa din preliminariile pentru Mondialul de anul viitor și conform țintarului stabilit de FIFA trebuie să joace un amical.

Naționala României trage tare pentru a obține calificarea la turneul final din 2026, iar selecționerul .

Reprezentativa Canadei este una dintre gazdele Mondialului de anul viitor și își continuă seria jocurilor de pregătire. Pentru duelul de la București, selecționerul , după ce soția sa a născut.

Amical interesant pe Arena Națională

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 9.50. Este un joc în care ambii tehnicieni vor încerca să testeze jucători noi și să pregătească momentele importante ce urmează în viitor și atunci am ales să jucăm variantele ”ambele echipe marchează: da” și ”total goluri a doua repriză: peste 0.5”.

Fiind doar un meci de pregătire, nu va exista presiune pe fotbaliștii celor două combatante și ne așteptăm la un joc deschis. În acest caz am zis să mizăm pe ”total cornere România: peste 3.5” și ”total cornere: peste 8.5”.

Însă, tocmai faptul că este o partidă amicală ar putea să-i facă pe cei prezenți în teren să nu fie concentrați la maxim și de aceea am ales să jucăm ”total goluri: sub 2.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 9.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

3.40 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”x solist” la meciul amical România – Canada