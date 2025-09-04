Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 5 septembrie. Bet Builder de cotă 9.50 la Superbet pentru România – Canada

Cu pontul zilei de vineri, 5 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 9.50 la meciul România - Canada.
FANATIK
04.09.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri 5 septembrie Bet Builder de cota 950 la Superbet pentru Romania Canada
Câștig impresionant cu pontul zilei de vineri, 5 septembrie, de la amicalul România - Canada. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Campionatele au luat o pauză pentru a face loc meciurilor echipelor naționale, iar pontul zilei de vineri, 5 septembrie, vine de la partida amicală România – Canada. Este un bun prilej pentru ambele formații să vadă la ce nivel se află în acest moment, așa că pariorii au șansa să facă un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 9.50.

ADVERTISEMENT

Pontul zilei de vineri, 5 septembrie. Cotă de 9.50 cu care puteți da lovitura la întâlnirea România – Canada

Meciul dintre România și Canada se joacă pe Arena Națională din Capitală și este programată de la ora 21:00. ”Tricolorii” au pauză în grupa din preliminariile pentru Mondialul de anul viitor și conform țintarului stabilit de FIFA trebuie să joace un amical.

Naționala României trage tare pentru a obține calificarea la turneul final din 2026, iar selecționerul Mircea Lucescu a surprins pe toată lumea când a precizat că nu și-ar fi dorit să joace acest amical.

ADVERTISEMENT

Reprezentativa Canadei este una dintre gazdele Mondialului de anul viitor și își continuă seria jocurilor de pregătire. Pentru duelul de la București, selecționerul Jesse Marsch l-a învoit pe atacantul Cyle Larin, după ce soția sa a născut.

Amical interesant pe Arena Națională

Prin urmare, Bet Builder-ul pe care vi-l propunem pentru acest meci conține 5 pronosticuri, iar cota finală ajunge la 9.50. Este un joc în care ambii tehnicieni vor încerca să testeze jucători noi și să pregătească momentele importante ce urmează în viitor și atunci am ales să jucăm variantele ”ambele echipe marchează: da” și ”total goluri a doua repriză: peste 0.5”.

ADVERTISEMENT
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO....
Digi24.ro
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon

Fiind doar un meci de pregătire, nu va exista presiune pe fotbaliștii celor două combatante și ne așteptăm la un joc deschis. În acest caz am zis să mizăm pe ”total cornere România: peste 3.5” și ”total cornere: peste 8.5”.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la...
Digisport.ro
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!

pzi

Însă, tocmai faptul că este o partidă amicală ar putea să-i facă pe cei prezenți în teren să nu fie concentrați la maxim și de aceea am ales să jucăm ”total goluri: sub 2.5”. Acesta este Bet Builder-ul de cotă 9.50 cu care puteți da lovitura la Superbet.

  • 3.40 este cota oferită de Superbet pentru pronosticul ”x solist” la meciul amical România – Canada

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, joi, 4 septembrie 2025. Câștig de 616 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 4 septembrie 2025. Câștig de 616 lei cu fotbal
Profeția fără dubii a lui Don Mitică pentru meciul Cipru – România: „E...
Fanatik
Profeția fără dubii a lui Don Mitică pentru meciul Cipru – România: „E șansa lui!”
Pontul zilei de miercuri, 3 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 3 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe golgheterul din acest sezon
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
David Popovici, postare virală cu peste 5.000 de reacții în timp record. Cum...
iamsport.ro
David Popovici, postare virală cu peste 5.000 de reacții în timp record. Cum și-a surprins fanii campionul olimpic
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!