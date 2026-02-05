Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 6 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Rapid – Petrolul

Cu pontul zilei de vineri, 6 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Rapid - Petrolul.
FANATIK
05.02.2026 | 23:14
Pontul zilei de vineri 6 februarie din SuperLiga Bet Builder de cota 425 la Superbet pentru Rapid Petrolul
Pontul zilei de vineri, 6 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Rapid - Petrolul. FOTO: Sport Pictures
Etapa a 26-a din Superliga debutează vineri, 6 februarie, iar cel mai atractiv meci al zilei este cel dintre Rapid și Petrolul Ploiești, care se va disputa începând cu ora 20:00. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu o combinație Bet Builder de cotă 4.25.

Pontul zilei de vineri, 6 februarie. Cotă de 4.25 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Rapid – Petrolul

Rapid a avut o repriză secundă excelentă în meciul de la Sibiu cu Hermannstadt, iar giuleștenii au obținut un succes foarte important, scor 3-0. Și Petrolul s-a impus în etapa 25, însă cu mari emoții, 1-0 pe teren propriu contra Unirii Slobozia, reușita de 3 puncte sosind în prelungiri.

Cele două echipe se vor întâlni vineri seară în Giulești, iar ambele au mare nevoie de un succes: Rapid pentru a-și betona poziția de pe podium, iar Petrolul pentru a se îndepărta de zona barajului de menținere. Giuleștenii pornesc cu prima șansă și suntem de părere că vor obține un nou succes, așadar vom miza pe pronosticul „1 solist”.

Derby cu miză în Giulești

Cu mici excepții, Rapid și-a dominat adversarele în ultima perioadă din punct de vedere al loviturilor de colț, iar acest lucru s-ar putea repeta și în disputa contra ploieștenilor. În acest context, am ales variantele „Total cornere: peste 8.5” și „Cornere 1X2: Rapid”.

Ținând cont atât de miza meciului, cât și de rivalitatea dintre cele două formații, suntem de părere că ambele vor căuta victoria pe tot parcursul jocului, iar pentru a închide Bet Builder-ul vom alege pronosticul „Total șuturi pe poartă: peste 7.5”.

Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.25 de la SUPERBET pentru meciul Rapid – Petrolul Ploiești conține următoarele pariuri:

  • 1 solist – cota 1.68
  • Total cornere: peste 8.5 – cota 1.67
  • Cornere 1X2: Rapid – cota 1.30
  • Total șuturi pe poartă: peste 7.5 – cota 1.76
