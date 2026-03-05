Pontul zilei de vineri, 6 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru Csikszereda – Farul

ADVERTISEMENT

SuperLiga se pregătește de ultima etapă a sezonului regulat, iar Farul joacă pe terenul lui Csikszereda în meciul de deschidere al rundei cu numărul 30. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de vineri, 6 martie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.00.

Pontul zilei de vineri, 6 martie. Cotă de 4.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Csikszereda – Farul

Duelul dintre Csikszereda și Farul, programat de la ora 19:30, este unul cu miză destul de mare în vederea bătăliei care se va duce în play-off pentru salvarea de la retrogradare. și au început să spere că vor reuși să evite chiar și barajul.

ADVERTISEMENT

Cu două înfrângeri la rând, dintre care , ”marinarii” au început să ia apă. Este clar că un nou eșec ar aduce trupa lui Ianis Zicu în zona fierbinte din subsolul clasamentului.

Meci de care pe care la Miercurea Ciuc

Pentru Bet Builder-ul de la partida Csikszereda – Farul am ales cinci pronosticuri rezonabile. În ciuda faptului că vor evolua în play-out, ambele formații au arătat o apetență pentru jocul ofensiv. Așa că am decis să mizăm pe variantele ”total șuturi pe poartă: peste 8.5” și ”șuturi pe poartă Alexandru Ișfan: peste 0.5”.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă este un duel pentru doar 1,5 puncte, atâtea câte vor rămâne după înjumătățire, este de așteptat ca cele două echipe să ofere un spectacol plăcut. În aceste condiții am ales pronosticurile ”total goluri: peste 2.5” și ”total cornere: peste 7.5”.

ADVERTISEMENT

Jocul din deschiderea ultimei runde a sezonului regulat se anunță a fi echilibrat, dar ambele combatante vor căuta o victorie extrem de importantă și atunci am zis să jucăm ”șansă dublă: 12”. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.00 de la SUPERBET pentru meciul Csikszereda – Farul conține următoarele pariuri:

total goluri: peste 2.5 – cotă 1.83

șuturi pe poartă Alexandru Ișfan: peste 0.5 – cotă 1.34

total cornere: peste 7.5 – cotă 1.34

șansă dublă: 12 – cotă 1.31

total șuturi pe poartă: peste 8.5 – cotă 1.67

ADVERTISEMENT