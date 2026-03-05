Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 6 martie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru Csikszereda – Farul

Cu pontul zilei de vineri, 6 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.00 la meciul Csikszereda - Farul.
FANATIK
05.03.2026 | 23:15
Pontul zilei de vineri 6 martie din SuperLiga Bet Builder de cota 400 la Superbet pentru Csikszereda Farul
Câștig excelent cu pontul zilei de vineri, 6 martie. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

SuperLiga se pregătește de ultima etapă a sezonului regulat, iar Farul joacă pe terenul lui Csikszereda în meciul de deschidere al rundei cu numărul 30. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de vineri, 6 martie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 4.00.

Pontul zilei de vineri, 6 martie. Cotă de 4.00 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Csikszereda – Farul

Duelul dintre Csikszereda și Farul, programat de la ora 19:30, este unul cu miză destul de mare în vederea bătăliei care se va duce în play-off pentru salvarea de la retrogradare. Ciucanii au strâns 4 puncte în ultimele două jocuri și au început să spere că vor reuși să evite chiar și barajul.

ADVERTISEMENT

Cu două înfrângeri la rând, dintre care ultima cu mare scandal la duelul cu CFR Cluj, ”marinarii” au început să ia apă. Este clar că un nou eșec ar aduce trupa lui Ianis Zicu în zona fierbinte din subsolul clasamentului.

Meci de care pe care la Miercurea Ciuc

Pentru Bet Builder-ul de la partida Csikszereda – Farul am ales cinci pronosticuri rezonabile. În ciuda faptului că vor evolua în play-out, ambele formații au arătat o apetență pentru jocul ofensiv. Așa că am decis să mizăm pe variantele ”total șuturi pe poartă: peste 8.5” și ”șuturi pe poartă Alexandru Ișfan: peste 0.5”.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Chiar dacă este un duel pentru doar 1,5 puncte, atâtea câte vor rămâne după înjumătățire, este de așteptat ca cele două echipe să ofere un spectacol plăcut. În aceste condiții am ales pronosticurile ”total goluri: peste 2.5” și ”total cornere: peste 7.5”.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Jocul din deschiderea ultimei runde a sezonului regulat se anunță a fi echilibrat, dar ambele combatante vor căuta o victorie extrem de importantă și atunci am zis să jucăm ”șansă dublă: 12”. Așadar, Bet Builder-ul de cotă 4.00 de la SUPERBET pentru meciul Csikszereda – Farul conține următoarele pariuri:

  • total goluri: peste 2.5 – cotă 1.83
  • șuturi pe poartă Alexandru Ișfan: peste 0.5 – cotă 1.34
  • total cornere: peste 7.5 – cotă 1.34
  • șansă dublă: 12 – cotă 1.31
  • total șuturi pe poartă: peste 8.5 – cotă 1.67

 

ADVERTISEMENT
  • 2.52 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”interval goluri: 3-4” la meciul Csikszereda – Farul
Biletul zilei la pariuri, joi, 5 martie 2026. Câștig de 415 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 5 martie 2026. Câștig de 415 de lei cu fotbal
Pontul zilei de miercuri, 4 martie. Cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine...
Fanatik
Pontul zilei de miercuri, 4 martie. Cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine e favorită în absența campioanei FCSB
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 4 martie 2026. Câștig de 615 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 4 martie 2026. Câștig de 615 de lei cu fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19...
iamsport.ro
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19 ani, părinții au fost devastați, o tragedie fără margini'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!