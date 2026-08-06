Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 7 august 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,20 la Superbet de la UTA – Rapid

Cu pontul zilei de vineri, 7 august 2026, puteți să vă triplați investiția la pariuri. Un Bet Builder la Superbet de cotă 3,20 este oferit de meciul UTA - Rapid.
Adrian Baciu
06.08.2026 | 21:50
Pontul zilei de vineri 7 august 2026 din SuperLiga Bet Builder de cota 320 la Superbet de la UTA Rapid
Pontul zilei vineri 7 august 2026, un Bet Builder de la UTA - Rapid. Sursa foto: sportpictures.eu
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După dezamăgirile din sezoanele anterioare, Rapid anunță o nouă față în acest an. Cu un antrenor cu suflet 100% alb-vișiniu pe bancă, Daniel Pancu, giuleștenii nu vor să mai rateze locurile fruntașe și revenirea în Europa. În etapa a 4-a din SuperLiga, Rapid merge la Arad pentru un duel cu UTA. Pentru acest meci din Banat am ales din oferta SUPERBET, secțiunea Bet Builder, patru pariuri cu șanse importante de a fi „verzi”.

Pontul zilei de vineri, 7 august 2026: mizăm pe Rapid să își va continue forma bună din startul sezonului

Cu puțin mai multă șansă și atenție la Botoșani, unde a remizat cu gol primit în prelungiri, Rapid putea avea un start perfect de sezon. Elevii lui Daniel Pancu (48 de ani) au trecut de Sepsi în etapa inaugurală (1-0), apoi au dat trei goluri locului 3 din sezonul trecut, CFR Cluj (3-1). Giuleștenii ajung acum la Arad, pentru un meci aparent dificil cu UTA.

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Istoria este de partea echipei lui Pancu. Rapid nu a mai pierdut contra „Bătrânei Doamne” de 18 ani. Pe 2 mai 2008, UTA învingea pentru ultima dată pe Rapid într-un meci oficial. Era un 3-2 pentru arădeni pe vechea arenă din Giulești. De atunci, bucureștenii au înregistrat 8 victorii cu UTA. Alte 5 meciuri s-au încheiat la egalitate. Pentru partida din etapa 4 de SuperLiga mizăm pe faptul că Rapid nu va pierde. Cota pentru x2 la SUPERBET este de 1,46.

Rapid, o echipă capabilă să se impună și să domine meciul cu UTA

Rapid are o statistică impresionantă pe fază ofensivă contra celor de la UTA Arad. Echipa din Capitală a marcat cu arădenii în 14 din ultimele 14 partide, indiferent că meciul s-a jucat în prima sau a doua ligă. Am ales, astfel, pe pariul Bet Builder, și pronosticul ”peste 0,5 goluri oaspeții” pentru o cotă de 1,34.

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UTA este o echipă care nu refuză fotbalul, iar acasă atacă în valuri. Cum în fața lor vom avea o echipă cu aceleași atribute, mizăm pe faptul că vineri seara va fi un meci frumos, cu multe faze de atac. De aici, credem că vor rezulta cornere și intervenții ale portarilor. E suficient să avem peste 8,5 cornere pentru o cotă de 1,53.

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Apoi, dacă portarii vor avea peste 4,5 intervenții, mai obținem o cotă de 1,37. Tragem linie și vedem un Bet Builder la SUPERBET de la UTA Arad – Rapid de cotă 3,20. Cu o miză de 100 de lei, câștigul este unul de 320 de lei.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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