Pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Farul – FC Botoșani

SuperLiga se pregătește să înceapă returul sezonului regulat, iar liderul surpriză FC Botoșani joacă în etapa a 16-a pe terenul Farului. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 3.30.

Pontul zilei de vineri, 7 noiembrie. Cotă de 3.30 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Farul – FC Botoșani

Duelul dintre Farul Constanța și FC Botoșani vine într-un moment foarte bun pentru ambele combatante, așa că ne așteaptă un joc interesant la Ovidiu, de la ora 20:30. ”Marinarii” au ajuns la și speră să continue pe această linie pentru a avea șanse la Top 6.

De partea cealaltă, FC Botoșani este fără îndoială revelația turului după ce a încheiat turul pe prima poziție. Chiar dacă nu se văd implicați în lupta la titlu, .

Meci de care pe care la Ovidiu

Pentru Bet Builder-ul de la partida Farul – FC Botoșani am ales cinci pronosticuri ce par realizabile. Ambele formații sunt orientate mai degrabă către faza ofensivă și atunci decis să mizăm pe variantele ”total cornere FC Botoșani: peste 2.5” și ”total cornere Farul: peste 2.5”.

Trupa lui Leo Grozavu conduce la toate capitolele după încheierea turului și are cel mai bun atac din SuperLiga. Farul este și ea o echipă construită din principiu pentru atac și atunci am ales pronosticurile ”total goluri Farul: peste 0.5” și ”total goluri FC Botoșani: peste 0.5”.

Va fi o luptă interesantă pentru câștigarea mijlocului terenului, de acolo de unde vor pleca cele mai multe faze de poartă. Ambii antrenori vor dori să-și creeze cât mai multe oportunități, așa că am hotărât să jucăm ”total goluri: peste 2.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 3.30 de la SUPERBET pentru meciul Farul – FC Botoșani.

