Pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Farul – FC Botoșani

Cu pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.30 la meciul Farul - FC Botoșani.
06.11.2025 | 23:15
Pontul zilei de vineri 7 noiembrie din SuperLiga Bet Builder de cota 330 la Superbet pentru Farul FC Botosani
Pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, aduce un câștig generos. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
SuperLiga se pregătește să înceapă returul sezonului regulat, iar liderul surpriză FC Botoșani joacă în etapa a 16-a pe terenul Farului. Pariorii au ocazia să obțină un profit important la SUPERBET cu pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, pentru care vă oferim o combinație Bet Builder de cotă 3.30.

Pontul zilei de vineri, 7 noiembrie. Cotă de 3.30 cu care puteți da lovitura la întâlnirea Farul – FC Botoșani

Duelul dintre Farul Constanța și FC Botoșani vine într-un moment foarte bun pentru ambele combatante, așa că ne așteaptă un joc interesant la Ovidiu, de la ora 20:30. ”Marinarii” au ajuns la trei meciuri fără înfrângere și speră să continue pe această linie pentru a avea șanse la Top 6.

De partea cealaltă, FC Botoșani este fără îndoială revelația turului după ce a încheiat turul pe prima poziție. Chiar dacă nu se văd implicați în lupta la titlu, moldovenii sunt cu gândul la intrarea în play-off.

Meci de care pe care la Ovidiu

Pentru Bet Builder-ul de la partida Farul – FC Botoșani am ales cinci pronosticuri ce par realizabile. Ambele formații sunt orientate mai degrabă către faza ofensivă și atunci decis să mizăm pe variantele ”total cornere FC Botoșani: peste 2.5” și ”total cornere Farul: peste 2.5”.

Trupa lui Leo Grozavu conduce la toate capitolele după încheierea turului și are cel mai bun atac din SuperLiga. Farul este și ea o echipă construită din principiu pentru atac și atunci am ales pronosticurile ”total goluri Farul: peste 0.5” și ”total goluri FC Botoșani: peste 0.5”.

Pontul zilei vineri 7 noiembrie

Va fi o luptă interesantă pentru câștigarea mijlocului terenului, de acolo de unde vor pleca cele mai multe faze de poartă. Ambii antrenori vor dori să-și creeze cât mai multe oportunități, așa că am hotărât să jucăm ”total goluri: peste 2.5”. Acesta este Bet Builder-ul cu cotă 3.30 de la SUPERBET pentru meciul Farul – FC Botoșani.

  • 3.55 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul ”interval goluri: 4-6” la meciul Farul – FC Botoșani

Tags:
