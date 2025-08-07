Pariuri sportive

Pontul zilei de vineri, 8 august, în SuperLiga. Bet-builder de cota 6 la Metaloglobus – Dinamo

Cu pontul zilei de vineri, 8 august, din SuperLiga puteți da o adevărată lovitură la Superbet, dacă mizați pe un bilet pe meciul dintre Metaloglobus și Dinamo.
FANATIK
07.08.2025 | 23:15
Se anunță o nouă etapă de foc în Superliga României. Runda cu numărul 5 debutează vineri, cu confruntarea dintre Metaloglobus și Dinamo, iar noi am pregătit un bilet interesant, cu ajutorul Bet Builder-ului oferit de Superbet.

„Câinii roșii” sunt cu moralul ridicat după victoria din etapa trecută. Dinamo a învins pe Național Arena, scor 4-3, FCSB-ul și a urcat în ierarhie. Totuși, elevii lui Zeljko Kopic trebuie să rămână la fel de concentrați pentru a spera la un nou succes.

Metaloglobus, în schimb, pare că nu face față nivelului din Superliga. Nou-promovata din Capitală a pierdut 3 din cele 4 meciuri disputate și a încasat nu mai puțin de 11 goluri. Totuși, o victorie într-un meci cu Dinamo ar putea da speranțe pentru viitor.

Noi ne începem Bet Builder-ul cu un pariu pe o victorie a „câinilor roșii”. Dinamo e clar echipa mai bine cotată, iar elevii lui Kopic nu au voie să facă un pas greșit în această partidă. Cota pentru pronosticul „2 solist” la Superbet este 1,32.

În continuare, ne mutăm atenția pe numărul de goluri. Dinamo a demonstrat forță ofensivă în acest start de sezon, iar Metaloglobus are deja „obișnuința” de a încasa mult. Astfel, alegem selecția „total goluri peste 2,5”, cu o cotă de 1,80, una foarte atractivă.

Danny Armstrong, gata de un nou meci bun pentru Dinamo

De asemenea, mizăm pe un meci cu multe ocazii. Dinamo știe să pună presiune la poarta adversă, iar băieții lui Kopic vor încerca să profite și de fazele fixe. La Superbet avem cota 1,44 pentru pariul „total cornere peste 7,5”.

În final, ne concentrăm atenția și pe șuturile pe poartă. Danny Armstrong a înscris un hat-trick în duelul cu FCSB. Mijlocașul scoțian e într-o formă de zile mari și are cota 2,75 să expedieze măcar 2 șuturi pe cadrul porții.

Biletul compus din toate pronosticurile de mai sus oferă o cotă totală de 6,00 la Superbet. Cu o miză de 100 de lei, inspirația voastră s-ar putea transforma într-un câștig de 600 de lei.

