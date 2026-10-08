Pontul zilei de vineri, 9 octombrie 2026, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet de la meciul Sepsi – Dinamo

ADVERTISEMENT

Sepsi și Dinamo se întâlnesc vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, într-un meci din etapa a 11-a a SuperLigii, iar pentru pontul zilei am pregătit un Bet Builder format din trei selecții. Mizăm pe un rezultat de egalitate la pauză sau la final, minimum două goluri în partida de la Sfântu Gheorghe și mai puțin de 1,5 goluri în prima repriză. Cele trei selecții oferite de SUPERBET ajung împreună la o cotă de 3.75.

Pontul zilei de vineri, 9 octombrie 2026. Dinamo are un start excelent de sezon, dar Sepsi poate pune probleme

Dinamo vine la Sfântu Gheorghe după un parcurs foarte bun în primele 10 etape. are șapte victorii, două remize și o singură înfrângere și a marcat 23 de goluri, primind doar șapte. De partea cealaltă, Sepsi are trei victorii, patru rezultate de egalitate și trei eșecuri, cu un golaveraj de 7-10.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă diferența din clasament este importantă, meciul nu se anunță unul simplu pentru lider. Sepsi a pierdut un singur joc pe teren propriu în acest sezon de campionat, iar în ultimele confruntări directe Dinamo nu a reușit să se impună. Tocmai de aceea, pentru prima selecție alegem „PsF X”, pariu care ne acoperă atât varianta unei remize ori la pauză, ori la final.

Istoricul direct ne duce spre minimum două goluri

Ultimele dueluri dintre Sepsi și Dinamo au produs meciuri echilibrate, dar cu goluri. Cele mai recente două întâlniri directe s-au încheiat 1-1, iar înaintea acestora Sepsi s-a impus cu 2-1 și 3-0. În plus, , cu 23 de goluri înscrise în primele 10 etape.

ADVERTISEMENT

Pentru Bet Builder alegem astfel și „2+ goluri”, o selecție care poate fi bifată într-un meci în care Dinamo are argumente serioase în ofensivă, dar Sepsi joacă pe teren propriu și poate contribui la spectacol. În același timp, considerăm că partida poate începe mai precaut, motiv pentru care închidem combinația cu „Prima repriză Sub 1.5 goluri”.

ADVERTISEMENT

Cum arată Pontul zilei de vineri, 9 octombrie, de la Sepsi – Dinamo:

PsF X – cotă 1.77

– cotă 1.77 2+ – cotă 1.32

– cotă 1.32 Prima repriză Sub 1.5 goluri – cotă 1.41

Cotă finală: 3.75