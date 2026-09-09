Pariuri sportive

Pontul zilei de joi, 10 septembrie 2026, din SuperLiga. Cotă de 3,88 la Superbet cu meciuri din etapa 9

Pontul zilei de joi, 10 septembrie 2026, se bazează pe meciuri din viitoarea etapă de SuperLiga. Am strâns o cotă finală de 3,88 la Superbet cu pariuri pe 3 favorite.
Adrian Baciu
09.09.2026 | 21:50
Pontul zilei de joi 10 septembrie 2026 din SuperLiga Cota de 388 la Superbet cu meciuri din etapa 9
Pontul zilei de joi, 10 septembrie 2026, din SuperLiga. Sursa foto: sportpictures.eu
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Etapa a 9-a din SuperLiga propune o serie de meciuri cu favorite clare. Granzii din Capitală, Dinamo, Rapid și FCSB au întâlniri la îndemână, din care, teoretic, trebuie să coată maximum de puncte, dacă vor să continue lupta pentru supremație. Din oferta SUPERBET am ales trei pariuri de siguranță la aceste partide ale echipelor bucureștene. Cota finală este excelentă: 3,88!

Pontul zilei de joi, 10 septembrie 2026, din SuperLiga. Liderul Dinamo ne aduce o cotă de 1,64

Viitoarea etapă de SuperLiga, care se întinde pe durata a 4 zile, 11 – 14 septembrie, aduce meciuri destul de dezechilibrate. După ce în urmă cu o rundă au avut meciuri dificile, Dinamo, Rapid și FCSB pleacă acum clar favorite în duelurile programate în această perioadă. „Câinii” intră primii în scenă, vineri, la Miercurea Ciuc, începând cu ora 21:00.

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Liderul la zi din SuperLiga are meci cu Csikszereda, cea mai slabă echipă a momentului din campionat. De la acest duel nu putea alege alt pariu decât un „2 solist” de siguranță. Bucureștenii au o cotă de 1,64, la SUPERBET, pentru a se impune pe terenul „Lanternei Roșii”. Dinamo are 4 victorii în ultimele 5 etape, în timp ce harghitenii au pierdut ultimele 3 partide.

Rapid și FCSB nu au voie să rateze victoriile cu FC Voluntari și Petrolul

Urmăritoarea principală a dinamoviștilor din clasament, Rapid, aflată la 2 puncte în spate (17 – 15), are meci acasă, sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 21:30, cu FC Voluntari. Dacă alb-roșii joacă la Miercurea Ciuc cu ultimul loc, elevii lui Daniel Pancul dau piept cu penultimul loc și nu au voie să nu se impună.

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În cele 3 deplasări din acest sezon de SuperLiga, ilfovenii au primit goluri pe bandă rulantă: 0-5 cu CFR Cluj, 0-4 cu Dinamo și 1-3 cu U Craiova. Șansele să obțină ceva în Giulești sunt minime. La SUPERBET avem o cotă de 1,54 pentru „1 solist” în acest meci. În acest sezon, acasă, Rapid a avut probleme doar cu Dinamo (0-1) și U Craiova (1-1). În abele dueluri, alb-vișiniii au fost însă extrem de ofensivi și au ratat mult.

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Ultimul meci pe care îl propunem în cadrul secțiunii Pontul zilei se joacă luni, 14 septembrie, pe Arena Națională. FCSB, care a dat semne de „viață” cu Dinamo, în derby, primește vizita revelației Petrolul. Echipa lui Marius Baciu nu are voie să rateze cele 3 puncte, dacă nu vrea să riște ieșirea din zona play-off a clasamentului.

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Pentru meciul care are loc de la ora 21:00, gazdele au o cotă de 1,54. Acum tragem linie și vedem că, pe cele 3 meciuri alese avem o cotă finală de 3,88. Cu 100 de lei mizați, la SUPERBET, câștigul ajunge, cu bonusuri, la aproape 400 de lei.

  • 1,85 este cota oferită de SUPERBET pentru pariul „Ambele marchează (GG)” în FCSB – Petrolul

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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