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Etapa cu numărul 8 din SuperLiga vine cu multe meciuri interesante, iar Oțelul – Rapid este clar unul dintre ele. Am pregătit un Bet Builder de cotă 4,75 la SUPERBET pentru pontul zilei de duminică, 6 septembrie 2026.

Pontul zilei de duminică, 6 septembrie 2026, din SuperLiga. Goluri în Oțelul – Rapid

După , Rapid are moralul ridicat și pentru campionat. Giuleștenii vor să acumuleze cât mai multe puncte și să se mențină pe podium, într-un sezon în care aspirațiile sunt și mai mari sub comanda rapidistului Daniel Pancu. Confruntarea cu Oțelul, cea care se anunță una extrem de interesantă.

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Ținând cont de faptul că moldovenii sunt greu de învins pe teren propriu, și își doresc la rândul lor să facă o figură frumoasă în acest sezon, dar și de faptul că Rapidul lui Daniel Pancu atacă constant, vom miza pe variantele „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1,83, respectiv „peste 1.5 goluri” / cotă 1,35.

Daniel Pancu vrea puncte la Rapid. Giuleștenii vor forța victoria

Însă remizele nu sunt pe gustul lui Daniel Pancu, iar înfrângerile nici atât. Experimentatul antrenor vrea să își vadă echipa cât mai sus în ierarhia SuperLigii și este „înfometat” de victorii care să îi aducă puncte importante. Vom mai miza și pe pronosticul „2 solist”, care are o cotă de 2,52 la SUPERBET.

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Pontul zilei de duminică, 6 septembrie, are cotă 4,75

La o scurtă recapitulare, pentru duminică, 6 septembrie, am ales Oțelul – Rapid pentru pontul zilei. Astfel, avem o cotă de 4,75 prin Bet Builder de la SUPERBET din următoarele selecții:

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