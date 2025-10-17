Pariuri sportive

Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 13-a din SuperLiga. Cum să faci 1.000 de euro cu meciurile din weekend

SuperGigi a oferit la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a etapa a 13-a din SuperLiga. A mizat pe siguranță de această dată, iar alegerile sale îți pot aduce 1.000 de euro.
Traian Terzian
17.10.2025 | 15:52
Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 13a din SuperLiga Cum sa faci 1000 de euro cu meciurile din weekend
SuperGigi, ponturi bune pentru partidele din etapa a 13-a din SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik

Etapa cu numărul 13 din SuperLiga stă să înceapă, iar SuperGigi a pregătit ponturile rundei. Cu variante diverse alese din oferta Superbet, expertul a ajuns la o cotă finală mai mult decât decentă ținând cont că pariurile nu sunt deloc riscante.

Cotă excelentă adusă de SuperGigi cu ponturile pentru etapa a 13-a a SuperLigii

Prezent ca de fiecare dată la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, SuperGigi a construit un bilet extraordinar din cele 8 jocuri ale etapei a 13-a din campionatul României, iar câștigul ajunge la peste 1.000 de euro.

”Începem cu Farul – Argeș, un meci echilibrat, la care eu joc PsF X. Am pierdut prea mult cu varianta X oricare repriză și mă întorc la clasicul ăsta PsF X, care are o cotă de 1.69.

Mâine avem un U Cluj cu Botoșani, un meci echilibrat. Nu o văd pe Botoșani câștigând și la U, dar și clujenii sunt într-o suferință și nu cred că vor câștiga. Meciul e cam de X solist, dar eu îl joc același PsF X, cu o cotă de 1.71.

Apoi avem două meciuri pe care le văd clare. Universitatea Craiova victorie cu Slobozia și FCSB victorie în deplasare cu Metaloglobus, iar cotele sunt de 1.44 și 1.38”, a precizat expertul în pariuri.

Ce a ales să joace SuperGigi la derby-ul Dinamo – Rapid

Fără să riște prea mult, SuperGigi a mers pe un joc închis și fără prea multe goluri în derby-ul Dinamo – Rapid. Surpriza a oferit-o la jocul Petrolul – CFR Cluj, considerând că ardelenii nu vor câștiga și chiar mai mult, vor rata calificarea în play-off.

”Avem un UTA cu Oțelul, la fel mi se pare un meci foarte echilibrat și îl văd la fel de PsF X, cu o cotă de 1.66. La fel și la Dinamo cu Rapid, deși aici mai am o variantă: sub 2.5 goluri. Văd o remiză, chiar un 0-0, cred că echipele vor merge la egal. Dacă va ieși o victorie pentru vreuna dintre ele va fi după o fază, o execuție personală, o greșeală. Îl joc sub 2.5 goluri pentru o cotă de 1.70.

Luni avem Hermannstadt – Csikszereda, la care care văd 1X și 2+. O să fac un Bet Builder că îmi iese cota puțin mai mare decât la pariul ăsta clasic și am o cotă de 1.50. În mod normal Hermannstadt ar trebui să câștige, dar Csikszereda și-a mai revenit.

Închid cu Petrolul – CFR Cluj la care joc 1X, cu o cotă de 1.80. Nu au nicio șansă la play-off. Asta era șansa lor, să-și câștige restanța cu Csikszereda, urcai în clasament și jucai altfel. Sunt terminați anul ăsta. În total am o cotă de 43 și puțin, am Super Bonus de 15%. Cu 100 de lei fac 1.000 de euro”, a spus SuperGigi, la FANATIK SUPERLIGA.

Programul complet al etapei și cotele la pariuri alese de SuperGigi

Vineri, 17 octombrie

  • ora 20:300 Farul – FC Argeș: ”PsF X” – cotă 1.69

Sâmbătă, 18 octombrie

  • ora 15:00 U Cluj – FC Botoșani: ”PsF X” – cotă 1.71
  • ora 17:30 Universitatea Craiova – Unirea Slobozia: ”1 solist” – 1.44
  • ora 20:30 Metaloglobus – FCSB: ”2 solist” – cotă 1.38

Duminică, 19 octombrie

  • ora 17:30 UTA – Oțelul Galați: ”PsF X” –  cotă 1.66
  • ora 20:30 Dinamo – Rapid: ”sub 2.5 goluri” – cotă 1.70

Luni, 20 octombrie

  • ora 18:00 FC Hermannstadt Csikszereda: ”1X, 2+ goluri” – cotă 1.50
  • ora 20:30 Petrolul Ploiești – CFR Cluj: ”1X” + cotă 1.80

SuperGigi, câștig de 1.000 de euro cu meciurile din etapa a 13-a a SuperLigii

