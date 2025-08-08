Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 5-a din SuperLiga. Pronostic surprinzător la Universitatea Craiova – FC Hermannstadt

Etapa a 5-a din SuperLiga bate la ușă, Universitatea Craiova – FC Hermannstadt fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt extrem de interesante. Super Gigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu Metaloglobus – Dinamo.

ADVERTISEMENT

Pronostic sigur oferit de SuperGigi la Metaloglobus – Dinamo

SuperGigi a pregătit un bilet pentru a 5-a etapă din SuperLigă. Expertul în betting a oferit ponturi pentru toate meciurile. Primul duel care a fost vizualizat este cel din prima zi, vineri, 8 august, urmând ca analistul să ia în ordine partidele.

Cum doar un meci se joacă vineri, SuperGigi a decis să meargă pe victoria lui Dinamo în partida cu Metaloglobus: „La Metaloglobus – Dinamo luăm doar rezultatul final, ‘2 solist’”.

ADVERTISEMENT

„2 solist la Universitatea Craiova – FC Hermannstadt”

În ziua de sâmbătă, 9 august, SuperGigi a ales să mizeze pe egalul dintre UTA și Farul, dar și pe victoria lui U Cluj cu Petrolul: „La UTA – Farul vom pune ‘X solist’, iar la U Cluj – Petrolul ‘1 solist’”.

– Hermannstadt, SuperGigi mizând pe victorie sibienilor. Cât despre FCSB, analistul consideră că roș-albaștrii o vor învinge pe Unirea Slobozia: „Universitatea Craiova – FC Hermannstadt ‘2 solist’. FCSB – Unirea Slobozia ‘1 solist’”.

ADVERTISEMENT

„X solist la Oțelul Galați – Rapid”

SuperGigi consideră că ambele dueluri de luni, 11 august, se vor termina la egalitate: „Botoșani – FC Argeș ‘X solist’. Oțelul Galați – Rapid ‘X solist’”.

ADVERTISEMENT

Din cele 7 meciuri, expertul în betting a făcut o cotă de 600. D : „Avem 7 meciuri cu o cotă de 600. Tip prono-sport. X-ul te ridică mult”.

ADVERTISEMENT