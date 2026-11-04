Popescu, Sava sau Isenko? Care e cel mai bun dintre cei trei super-portari ai Universităţii Craiova

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S-a vorbit mult în ultima vreme de faptul că Universitatea are trei atacanți foarte buni pe un singur post, dar mai puțin despre faptul că are și trei portari excelenți pentru un singur post.

Laurențiu Popescu (29 de ani) a început junioratul la Școala de Fotbal Gică Popescu și l-a încheiat ca fotbalist al Universității. Originar din Filiași, de la câteva zeci de kilometri de Craiova, Laurențiu a avut mult de așteptat până să devină titular, deși mulți fani îl cereau titular încă de acum 10-11 ani.

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„Popică”, copilul cuminte și de nădejde al Craiovei

, în playout-ul sezonului 2015 – 2016, practic singurul din noul format în care Craiova nu a prins playoff-ul. Popescu i-a luat locul lui Straton între buturi pentru ultimele 7 meciuri din acel sezon, dar a pierdut poarta după ce, în vara lui 2016, Universitatea l-a transferat pe experimentatul Calancea, care avea să devină preferatul lui Devis Mangia pe post. În același sezon 2016-2017, Popescu avea să fie împrumutat pentru prima oară, la Pandurii Târgu Jiu.

Următorul antrenor care avea să-i mai dea minute (dar puține) lui Popescu avea să fie abia Cristiano Bergodi, în sezonul 2019 – 2020, adică la 4 ani după ce apăruse pentru câteva meciuri în poarta echipei sale de suflet. Nici atunci nu a reușit însă să se impună, iar în sezonul 2021 – 2022 a fost împrumutat iarăși, prima oară la Poli Iași și apoi la FC Brașov, ambele echipe de ligă secundă.

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Primăvara lui 2023: ca prin minune, Popescu devine titular, deși era considerat a patra opțiune de portar

Primul antrenor care i-a dat cu adevărat șanse lui Popescu a fost tot cineva „de-al casei”: olteanul Eugen Neagoe, care l-a folosit pe Popescu în 18 meciuri din sezonul 2022 – 2023, inclusiv în toate partidele din playoff-ul acelui an. „Popică” a făcut primele meciuri mari în poarta Craiovei în a doua jumătate a acelui sezon, de exemplu la un 2-0 cu pe atunci uriașa CFR Cluj, pe 11 februarie 2023, într-un meci la care Răzvan Sava era la adversari, rezerva de portar a lui Scuffet.

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Dar lui Popică a continuat să-i fie greu. La un moment dat, , după Arlauskis, David Lazar și Denis Rusu. În ciuda faptului că a părut să plece cu un dezavantaj față de ceilalți trei coechipieri pe post, toți cu experiență mult superioară lui, Laurențiu Popescu a muncit și a fost recompensat pentru asta.

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Din acea primăvară a lui 2023, Popescu avea să devină principala alegere pentru postul de titular în poarta Craiovei, asta până la revenirea lui Mirel Rădoi, care, aparent nemulțumit de calitățile și prestațiile lui, a cerut un portar nou în vara lui 2025. Așa a fost adus Pavlo Isenko (doar 21 de ani la acea vreme), de la ucrainenii Vorskla Poltava.

Isenko și Sava: mult mai solizi fizic, dar și mai multe greșeli

Astfel, pentru a avea opțiuni la Popescu, Universitatea a mai adus câte un portar în ambele veri care au trecut, 2025 (Isenko) și 2026 (Sava). Atuul cel mai evident pe care Isenko și Sava îl au în fața lui Popescu sunt cei 10, respectiv 12 centimetri înălțime în plus.

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Popescu (29 ani): 1,85 metri înălțime, circa 70 kg

Isenko (23 ani): 1,95 metri înălțime, circa 77 kg

Sava (24 ani): 1,97 metri înălțime, circa 83 kg

Și, deși Isenko s-a remarcat drept un portar de reflex, pe alocuri foarte spectaculos și providențial în câteva meciuri de calificare în Conference din sezonul trecut, iar . Deși este deficitar la capitolul gabarit, „Popică” compensează printr-un joc de picior superior celorlalți doi, dar mai ales prin faptul că e un „sweeper keeper” mai bun, adică mai potrivit pentru fotbalul modern. „Portarii libero” (noțiune practic inventată de Neuer la Bayern) trebuie să aibă și o viteză și un spirit de anticipație foarte bune, ca să poată să închidă rapid spațiile create în spatele fundașilor, prin ieșiri chiar dincolo de careul mare, iar Popescu excelează la aceste două calități.

Cifrele finale: deși are mult mai multe meciuri jucate, Popescu îi domină pe ceilalți doi

Am calculat pentru voi numărul total de meciuri jucat de fiecare dintre cei trei portari actuali ai Craiovei, respectiv golurile primite, precum și „clean sheet-urile”, adică partidele fără gol primit. Iată cifrele comparative pentru cei trei:

Portar Meciuri jucate Goluri primite Media golurilor primite/meci Meciuri fără gol primit Procentajul meciurilor fără gol primit Laurențiu Popescu 155 149 0,96 51 32,90% Pavlo Isenko 32 37 1,16 10 31,25% Răzvan Sava 9 11 1,22 2 22,22%

Astfel, deși are cifre relativ apropiate de Isenko, Popescu se laudă și cu mai puține goluri primite / meci (0,96, față de 1,16 Isenko), și cu mai multe meciuri în care a ținut poarta intactă (aproape 33% Popescu, față de 31% Isenko). Adăugați la asta faptul că Popescu a apărat poarta Craiovei și în perioade în care apărarea acesteia era departe să exceleze, așa cum face de la venirea pe bancă a lui Coelho, din noiembrie 2025. Astfel, putem spune că, în acest moment cel puțin, Popescu este portarul mai bun dintre cei trei, iar Sava are cifre deocamdată departe de ambii lui concurenți pe post, motiv pentru care nu ar fi de mirare să părăsească echipa în această iarnă. E drept și că Sava a primit deocamdată puține șanse să apere și rămâne de văzut dacă acesta își poate îmbunătăți procentajele, în cazul în care va fi folosit mai mult pe acest final de sezon.

Universitatea Craiova mai are de jucat 11 meciuri în anul calendaristic 2026, dintre care 6 în campionat, 4 în grupele Conference League și unul în Cupă (meciul de care pe care cu Dinamo, în care are nevoie de victorie pentru a fi sigură de calificare).