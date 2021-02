Populația României scade dramatic an de an. Câte milioane vom pierde până în 2100

Populația României, în prezent peste 19 milioane, scade dramatic de la an la an, astfel că, până în anul 2100 am putea ajunge să pierdem peste 6 milioane de locuitori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultimele date Eurostat sunt de-a dreptul îngrijorătoare și relevă faptul că, în mai puțin de un secol, țara noastră va avea cu 6,6 milioane de locuitori mai puţini decât acum.

Principalele cauze ale acestei depopulări accentuate sunt scăderea naturală şi migraţia externă către alte state cu un nivel de trai superior.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Populația României va scădea cu peste 6 milioane de locuitori până în 2100

Țara noastră se va confrunta în următoarele decenii cu o depopulare accelerată și îngrijorătoare. Astfel, până la finalul acestui secol, potrivit estimărilor făcute publice de către Oficiul European de Statistică (Eurostat), România va avea cu aproximativ 6,6 milioane de locuitori mai puțin decât în prezent, informează Digi24.

Până în 2100, specialiștii apreciază că printre principalele cauze ale acestei scăderi masive a populației se vor număra scăderea naturală, cât și migrația externă.

ADVERTISEMENT

”Din perspectivă statistică, asistăm la o evoluție negativă a populației, la nivel mondial. Sunt 2 indicatori pe care ar trebui să-i urmărim: piramida vârstelor, adică modul în care vârstele oamenilor ajung să fie distribuite la nivelul unui stat și, pe de altă parte, speranța de viață.

Cu cât aceasta este mai înaltă, s-a observat în studiile sociologice că există o corelație pozitivă cu calitatea vieții. Prin urmare, în statele sud-est europene există riscul ca populația să se înjumătățească în următoarea sută de ani. Mai puțin vedem acest lucru în statele occidentale”, a spus la sursa citată, sociologul Antonio Amuza.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta mai spune că în ceea ce ne privește pe noi, nu ar trebui să fim neapărat îngrijorați, dat fiind faptul că România poate fi atractivă pentru țările care se află la est.

România pierde anual până la 140.000 de locuitori

Eurostat mai anunță că, în fiecare an, populația României scade în medie cu 140.000 de locuitori. 70.000 de oameni dispar anual din statisticile României ca urmare a decesului, iar ceilalți 70.000 de oameni emigrează.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

19,4 milioane de români. Aceasta a fost populația României la momentul 1 ianuarie 2019, în scădere cu 125.500 față de 1 ianuarie 2018

Sociologul Antonio Amuza mai spune că scăderea populației în zona noastră nu este un caz izolat, fiind un fenomen mondial, dar acesta este mai accentuat în sud-estul Europei.