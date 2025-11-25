„Populismele prind bine în tribună”. Polemica dintre Alex Dobre și Săpunaru a născut reacții dure după CFR – Rapid 3-0

ADVERTISEMENT

După CFR Cluj – Rapid 3-0, Alex Dobre a declarat că echipa trebuie să înveţe să şi piardă. Dar , fiind deranjat de această afirmaţie a atacantului.

Horia Ivanovici l-a criticat pe Săpunaru după atacul la Dobre

La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici l-a criticat pe Cristi Săpunaru pentru comentariul pe care l-a avut la declaraţiile lui Dobre, spunând că a fost un atac gratuit al fostului căpitan, sugerându-i că din postura de analist nu trebuie să se comporte ca un fost lider al vestiarului:

„L-am văzut pe nea Săpunaru cu o reacţie de grădiniţă. Să îl admonestezi pe Dobre. La Săpunaru mi s-a părut o analiză între 2 şi 3. Dobre n-a zis nimic. El voia să spună că sunt momente în care înveţi şi din înfrângeri.

Doar că Dobre nu e vreun olimpic. L-am văzut pe domnul profesor Săpunaru cum l-a scos la tablă cu un entuziasm demn de o cauză mai bună. Îl aştepta demult pe Dobre să îi dea o jordie la palmă.

Dacă îl scoteam eu la tablă pe Săpun îi dădeam 2,5 sau 3 pentru comentariu şi analiză. M-am uitat foarte atent şi mi s-a părut un atac al lui Săpunaru. Un atac gratuit de la un fost căpitan la cel actual.

Şi un pic exagerat. Am văzut toate declaraţiile rapidiştilor. Un bun simţ şi un echilibru care este de semnalat şi de repetat la alte echipe. Oamenii au acceptat cu demnitate că au fost mai buni.

Ce să zică? ‘Noi suntem Rapid, nu acceptăm? Scoateţi şinele să plângem lângă ele’. Când eşti analist, nu te comporţi ca unNu ştiu dacă a vrut să dea bine sau nu, dar mi s-a părut un atac gratuit”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niţă, săgeţi către Săpunaru: „Populismele prind bine”

Robert Niţă nu a înţeles motivul pentru care Săpunaru l-a atacat pe Dobre, spunând că declaraţiile actualului căpitan au fost de bun simţ, având în vedere că meciul a fost dominat de CFR Cluj, iar rezultatul a fost fără echivoc:

„Ce trebuia să zică Dobre? Că se bucură că au pierdut. Încă nu s-a inventat echipa care să nu piardă. Dobre este unul dintre liderii vestiarului, la fel şi Onea. Mi se pare că au avut o atitudine foarte bună.

Au recunoscut superioritatea adversarului. Cu Săpunaru probabil sunt nişte poliţe care au rămas de plătit. Populismele prind bine. Mie mi s-a părut că atitudinea lui Dobre trebuie să o aibă orice lider al vestiarului.

Acceptă dominarea adversarului, spune cam ce este de făcut şi echipele care îşi propun obiective importante trebuie să ştie să gestioneze înfrângerile” a spus Robert Niţă.