Porecla neștiută a lui Gică Mihali: „Mă tachina încontinuu!”

Un jucător extrem de important din istoria lui Dinamo, Gică Mihali, a vorbit la FANATIK despre unele aspecte din cariera sa pe care nu toată lumea le cunoaște. Ce poreclă avea fundașul de fier al echipei din Ștefan cel Mare și al echipei naționale. La originea ei este un al component important al „Generației de Aur”.

Ce poreclă i-a pus Dorinel Munteanu lui Gică Mihali

O nouă ediție de colecție din „FANATIK Dinamo” a avut un invitat pe măsură. În platou, alături de Cristi Coste, s-a aflat, marți, 3 martie 2026, nimeni altul decât Gheorghe Mihali. Un jucător uriaș atât pentru trupa din Ștefan cel Mare cât și pentru echipa națională, fostul fundaș a vorbit atât despre prezent, cât și despre trecutul alb-roșu.

l-a întrerupt pe moderator în momentul în care a văzut ce a apărut pe burtieră. Acolo era scris „Gică Mihali, damigeană alb-roșie”. De unde vine, de fapt, acest termen? Explicația a venit de la fostul jucător.

„De ce ați scris acolo ‘Gică Mihali, damigeană alb-roșie’? Să nu se înțeleagă cumva că damigeană alb-roși vin, roșu și alb. Vă spun eu de unde denumirea. Pe mine, la Sibiu (n.r la FC Inter Sibiu), Dorinel Munteanu mă mai poreclea câteodată ‘Geană’, ‘Damigeană’, că dau cu capul tare.

Aveam și capul mai puternic. Îmi spunea ‘Bă, Damigeană, ce dai cu capul, ești nebun!’ Și de atunci, el mă tachina încontinuu. (n.r. și de atunci a rămas porecla?) Da, îmi ziceau ‘Geană’, deci ‘Damigeană”, a spus Mihali.

Care este regretul carierei lui Mihali: „Puteam juca în Premier League”

, între 1995 și 1998, la francezii de la Guingamp. În ciuda faptului că a avut o carieră presărată cu trofee la Dinamo și cu calificări și performanțe alături de „Generația de Aur”, acesta spune că are un mare regret.

„Am avut un dezavantaj mare. Am văzut, văd și azi mulți fundași centrali înalți, comerciali, la 1,88 – 1,90, țiplă. Eram așa ofticat când îi vedeam. Eu nu am fost așa înalt. Aveam 1,80 – 1,81. Păi, nu vă supărați, iertați-mi modestia, dar dacă aveam 1,88 – 1,90, jucam și eu 4-5 ani prin Anglia.

Cu toate că nu am fost înalt, dădeam cu capul bine. Am avut un timing bun. Am compensat. Poate mă scoteam și la mai multe faze dacă eram mai înalt cu 4-5 cm”, a mai punctat Mihali.

Ce trofee a câștigat Gică Mihali în tricoul lui Dinamo

Gheorghe Mihali s-a născut pe 9 decembrie 1965 în Borșa, județul Maramureș. A evoluat pe postul de fundaș central. Cele mai importante echipe din cariera sa sunt Dinamo București și Guingamp. Pe plan internațional, are 31 de prezențe la națională pentru România. Nu a lipsit de la Campionatul Mondial din SUA 1994.

Numele său este legat de Dinamo. A jucat aici în două perioade, care au intercalat aventura sa în Hexagon. Prima a fost între 1991 și 1995. Apoi, a revenit în „Groapă” la final de carieră, 1998-2001. Alături de alb roșii, Mihali are în palmares titlurile din 1991-1992, 1999-2000 și Cupa României în 1999-2000 și 2000-2001.