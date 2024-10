Porsche a reacționat în cazul Emma Răducanu, după ce fosta campioană de la US Open s-a plimbat cu o Dacia Sandero second-hand

La 21 de ani, Emma Răducanu trece prin cea mai dificilă perioadă a scurtei sale cariere, ea făcând eforturi pentru a reveni în topul mondial. Câștigătoare la US Open în 2021, jucătoarea cu tată român se confruntă deseori cu probleme medicale și e în centrul atenției mai mult cu viața extrasportivă.

Singurul trofeu cucerit de Emma Răducanu în carieră a fost cel de la US Open, în 2021

Criticată pentru modul în care şi-a gestionat calendarul competiţional în această vară, refuzând participarea la Jocurile Olimpice pentru o mai bună pregătire, Emma Răducanu n-a excelat în sezonul de toamnă, . Mai mult, la ultimul turneu jucat, la Seul, a fost nevoită să abandoneze, pentru ca zilele trecute să-şi anunţe retragerea de la competiţia de la Ningbo, în China, la fel cum a făcut la Beijing şi Wuhan.

ADVERTISEMENT

În planurile sale din viitorul apropiat, Emma Răducanu vrea să participe la turneul de la Hong Kong de la finalul lunii octombrie, acolo unde va fi şi Simona Halep, . De asemenea, britanica vrea să-şi ajute naţionala la turneul final BJK Cup din noiembrie, unde e calificată şi echipa României.

Clasată în prezent pe locul 57 mondial, Emma Răducanu a revenit în ianuarie 2024 în circuitul WTA după aproape un an de pauză, cauzată de o accidentare. Din păcate pentru ea, Emma a rămas cu un singur trofeu cucerit în WTA, super-performanţa de la US Open din urmă cu 3 ani, atunci când a luat trofeul venită din calificări.

ADVERTISEMENT

Presa britanică a susținut că Porsche i-a luat înapoi Emmei Răducanu mașina de 150.000 de euro

În schimb, succesul de la New York a transformat-o pe Emma Răducanu într-un star planetar, carismatica jucătoare cu mamă din China şi tată din România devenind peste noapte o atracţie pentru sponsorii din întreaga lume. Printre aceştia s-a numărat şi renumitul producător de automobile german Porsche.

Presa din Marea Britanie a aruncat ”bomba” în urmă cu câteva zile, susţinând că cei de la Porsche au luat o decizie neplăcută pentru Emma Răducanu, solicitându-i să înapoieze luxosul model Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet, evaluat la aproximativ 150.000 de euro, pe care l-a primit cu titlul de cadou.

ADVERTISEMENT

Mai mult, în acelaşi timp, o altă publicaţie din Albion a surprins-o pe Emma Răducanu la volanul unei maşini Dacia Sandero, achiziţionate cu aproape 6.000 de euro, pe care o deţine de mai mult timp, sporind astfel speculaţiile privind răcirea relaţiilor cu Porsche.

Anunțul oficial făcut de Porsche în cazul jucătoarei britanice cu tată român

Cu o avere estimată la 12 milioane de euro, Emma Răducanu n-a avut nicio problemă să se afişeze la bordul unui automobil ieftin. ”Tatăl meu este român, iar Dacia a fost prima sa mașină, așa că, da, am o Dacia Sandero albă. Am luat carnetul cu trei zile înainte de pandemie, știam că urmează carantina, așa că trebuia să cumpăr o mașină cât mai repede. Am cumpărat-o la mâna a doua pentru 5.000 de lire. Am grijă de ea, nu o s-o vând niciodată”, a spus Emma Răducanu.

ADVERTISEMENT

Amploarea zvonurilor privind despărţirea dintre Emma Răducanu şi Porsche i-a determinat pe nemţi să iasă cu o declaraţie publică prin care neagă situaţia prezentată de jurnaliştii englezi. ”Emma Răducanu este un ambasador global al mărcii Porsche și nu au existat schimbări în cadrul parteneriatului nostru de succes de la începutul acestuia, în 2022. Suntem foarte mulțumiți de parteneriatul nostru”, a subliniat un purtător de cuvânt de la Porsche.