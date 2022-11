Portarii echipei naționale a României, sub lupa lui Silviu Lung: „Cred că sunt alegerile corecte”. Exclusiv

Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Mihai Popa sunt portarii convocați de Edi Iordănescu, pentru partidele amicale cu Slovenia și Republica Moldova. Silviu Lung a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre calitățile și evoluțiile celor trei din SuperLigă.

Silviu Lung analizează portarii de la echipa națională a României: „Cred că sunt alegerile corecte”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. În lipsa lui, Edi Iordănescu i-a convocat pe Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Mihai Popa, toți trei neavând meciuri în tricoul selecționatei României.

Silviu Lung are încredere în cei trei portari din lotul „tricolorilor”, despre care spune că au avut evoluții bune în SuperLigă. Legenda Universității Craiova este impresionat de calitățile acestora și este de părere că selecționerul României a luat decizile corecte în privința lor.

„Cred că sunt alegerile corecte. Trebuie să luăm evoluțiile pe un an întreg, pentru că așa privesc lucrurile și per total Moldovan a avut evoluții constant bune. La fel, Târnovanu este o surpriză foarte plăcută, având în vedere înâlțimea lui și calitățile pe care le are.

Fiind un tip înalt are o viteză de reacție și de deplasare foarte bune și a făcut partide foarte bune din punctul meu de vedere. Mai este și Mihai Popa, având în vedere și vărsta lui a avut o maturitate în evoluțile lui. Este un portat constant, bun cu reflexe bune și foarte echilibrat. Mi-a lăsat o impresie foarte bună și el”, a declarat Silviu Lung.

Silviu Lung nu își face griji în privința postului de portar la echipa națională: „Vin din urmă”

Fostul mare jucător Universității Craiova nu își face griji în privința postului de portar de la echipa națională. Acesta a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Valentin Cojocaru și Mihai Aioani pot fi soluții, pentru selecționata antrenată de Edi Iordănescu.

„Sunt foarte tineri, Moldovan este tânăr, iar cei doi sunt și ei foarte tineri. Mai sunt încă portarii, Cojocaru care joacă în Belgia, Mihai Aioani de la Farul Constanța. Radu din păcate s-a accidentat și mai sunt și alți portari tineri, care vin din urmă. La loturile naționale de juniori la U16, 17, 18 sunt portarii foarte buni și la U20 sunt portari de perspectivă”, a spus fostul mare portar.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Silviu Lung a declarat că aceste partide le prind bine tinerilor portari, pentru a acumula experiență în tricoul echipei naționale.

„Sunt meciuri amicale, dacă nu joci nu ai cum să ai meciuri în echipe naționale. Întotdeaună trebuie să existe un debut,, nu cred că acesta va fi un indepiment. Este normal ca atunci când ești foarte tânăr să mai fie și inexactității, dar per total am încredere, de ce nu.

Toți dintre noi am avut un debut, iar fără meciuri nu ai cum să capeți experiență competițională la nivel înalt. Sunt foarte bine-venite aceste meciuri amicale pentru ei. Dacă Niță nu a mai jucat de atâta timp, iar Radu a fost accidentat”, a mărturisit Silviu Lung.

„Când joci în tricoul echipei naționale trebuie să dai totul și sunt convins că ei vor da totul și trebuie să obții victorii”

Edi Iordănescu s-a confruntat cu probleme de lot din cauza accidentărilor lui Denis Alibec, Florin Tănase și Nicușor Bancu, dar și refuzul anumitor cluburi din Europa. Acesta nu și-au lăsat jucătorii la echipa națională, deoarece nu este o dată oficială FIFA:

„Orice meci amical este foarte important, dar cum ați văzut că unele echipe nu și-au lăsat jucătorii la lot, deoarece nu este dată FIFA. Ești pus într-o situație destul de delicată ca antrenor. Fiecare meci este important și o să vină jucătorii care o să confirme, atunci putem privi partea plină a paharului. Când joci în tricoul echipei naționale trebuie să dai totul și sunt convins că ei vor da totul și trebuie să obții victorii”, a declarat Silviu Lung.