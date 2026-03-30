Portarul a murit, iar alte zece persoane sunt grav rănite după un accident rutier. Detalii cutremurătoare

Tragedie în Senegal, la scurt timp după scandalul legat de Cupa Africii! Un portar a decedat în urma unui accident rutier, iar alte zece persoane au fost transportate de urgență la spital
Ciprian Păvăleanu
30.03.2026 | 13:15
Accident grav în Senegal! Un portar a murit după ce autocarul echipei sale a fost implicat într-un accident rutier grav. Foto: Instant Foot
Un accident tragic a avut loc în Senegal, acolo unde autocarul unei echipe a fost implicat într-o coliziune de mare amploare. Unul dintre portarii lui ASC Gadiaga a decedat, iar alte zece persoane au fost internate la urgențe cu multiple fracturi și traumatisme craniene.

Veștile proaste nu se mai opresc pentru fotbalul din Senegal, după ce Federația Africană de Fotbal a decis să ofere Cupa Africii naționalei din Maroc, la „masa verde”, din cauza faptului că jucătorii Senegalului au părăsit terenul de joc în marea finală. La doar puțin timp după acest șoc, o nouă veste lovește naționala lui Sadio Mane.

În drumul spre casă, după o deplasare la Kaolack, autocarul echipei ASC Gadiaga a fost implicat într-un incident rutier extrem de grav, al cărui bilanț este înspăimântător. Portarul echipei a decedat, iar mai mulți membri ai delegației au fost internați de urgență la spital, cu răni grave:

„ASC Gadiaga din Bakel a fost implicată într-un accident rutier după un meci la Kaolack. Bilanțul provizoriu este teribil: 10 victime au fost internate la urgențe, iar portarul echipei, Fallou Dieye, a decedat. Mai mulți membri ai delegației sunt răniți, dar în stare stabilă, cu fracturi grave și traumatisme craniene”, au scris cei de la en.africatopsports.com.

Senegalul a pierdut Cupa Africii la „masa verde”

Veștile rele se țin scai de Senegal, deși în urmă cu câteva luni jucătorii naționalei ridicau bucuroși Cupa Africii după o victorie în prelungiri contra naționalei Marocului. La două luni distanță, după ce senegalezii s-au bucurat și au sărbătorit victoria alături de fani, Federația a decis să-i ia victoria din cauza lipsei de fairplay arătată în actul final.

Mai precis, Marocul a primit un penalty extrem de contestat de jucătorii din Senegal la ultima fază, care au decis să părăsească terenul în semn de protest. La îndemnul lui Sadio Mane, aceștia au revenit pe teren după aproximativ 20 de minute, iar Brahim Diaz, mijlocașul lui Real Madrid, a ratat lovitura de la 11 metri după ce a încercat să-l execute pe portarul advers cu o scăriță. Meciul a mers în prelungiri, iar Senegal a câștigat cu scorul de 1-0 pe teren, însă decizia ulterioară a fost înfrângere la „masa verde” pentru senegalezi.

